Jannik Sinner gioca a golf, risultati deprimenti: deriso in video

C’è Wimbledon, ok. E bisogna rifarsi dopo i malanni del Roland Garros, ok anche questo. In questo momento, però, non c’è solo l’erba verde e ordinata di Londra nei pensieri di Jannik Sinner. Alla vigilia del torneo più prestigioso del mondo, il numero uno azzurro si concede anche un diversivo britannico: il golf. Peccato che, racchetta a parte, la precisione chirurgica del campione altoatesino non sembri trasferirsi automaticamente sul green. E così, tra uno swing e una pallina spedita dove non avrebbe dovuto finire, è nato l’ennesimo siparietto destinato a far sorridere i social.

Sinner, che nel tennis è noto per l’ossessione dei dettagli e per quella continua ricerca della perfezione che lo ha portato in vetta, ha provato a cimentarsi ancora una volta con mazza e pallina. Il risultato, però, è stato decisamente meno impeccabile del suo rovescio. Nel filmato pubblicato da Rennae Stubbs, ex tennista australiana, coach e commentatrice, l’azzurro prepara il colpo con la consueta concentrazione. Poi qualcosa va storto: la pallina prende una traiettoria tutt’altro che prevista e Jannik si porta una mano alla bocca, quasi a certificare l’errore.

A quel punto la tensione lascia spazio alle risate. Stubbs entra nell’inquadratura con il pollice alzato, mentre il campione azzurro recupera un’altra pallina ma non riesce più a trattenersi. Il colpo successivo può aspettare: Sinner si avvicina allo smartphone che sta riprendendo la scena e chiede, divertito: “Posso vedere il video?”.

Un momento leggero, utile anche a stemperare l’attesa per Wimbledon, dove l’italiano arriva con ambizioni altissime. Sul campo da tennis, naturalmente, la musica è un’altra. Ma il golf resta una passione da coltivare, pur con prudenza. Lo stesso Sinner lo aveva ammesso con ironia: “Il golf? È una cosa che mi piace fare insieme alla squadra quando possiamo. Però non sono un gran giocatore, se a qualcuno finisce una palla nel golf car è probabile che sia la mia…”.

E sulla possibile sfida con Carlos Alcaraz, evidentemente più attrezzato anche con la mazza, la resa era stata immediata: “Giocare con Carlos? No no, lui è troppo forte per me…”. Per ora, dunque, meglio tornare alla racchetta.