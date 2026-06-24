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Milan, addio Pulisic: sirene Usa, lo strappo dopo il mondiale?

di Lorenzo Pastugliamercoledì 24 giugno 2026
Milan, addio Pulisic: sirene Usa, lo strappo dopo il mondiale?

2' di lettura

Christian Pulisic resta uno dei punti fermi del Milan, ma il suo futuro è un rebus. Le prestazioni offerte al Mondiale con gli Stati Uniti hanno rilanciato il nome del fantasista americano e acceso nuove voci di mercato, proprio mentre la questione del rinnovo in rossonero resta ancora senza una soluzione definitiva. Per Gerry Cardinale, avere un calciatore statunitense come volto della squadra rappresenta anche un valore strategico. E Pulisic, arrivato nell'estate 2023, è diventato rapidamente uno dei giocatori più rappresentativi del progetto. 

Eppure, nonostante tutto, le certezze di qualche mese fa sembrano meno solide. La mancata qualificazione del Milan alla prossima Champions League ha lasciato qualche interrogativo e le trattative per prolungare il contratto, in scadenza nel 2027 con opzione per un'altra stagione, si sono fermate da tempo senza sviluppi significativi. In questo scenario, secondo i principali media statunitensi, si è inserito il New York City FC. Il club della Mls sarebbe pronto a riportare Pulisic negli Stati Uniti con una proposta economicamente molto importante: un accordo quinquennale da oltre 10 milioni di euro a stagione. Un'offerta che inevitabilmente fa riflettere il giocatore e il suo entourage.

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Negli ultimi mesi gli agenti del numero 11 avrebbero valutato diverse possibilità senza trovare destinazioni particolarmente convincenti. L'interesse arrivato da New York, invece, ha un peso diverso, sia per l'aspetto economico sia per la prospettiva di tornare a essere uno dei volti principali del calcio americano proprio negli anni successivi al Mondiale organizzato in casa. Al momento, però, a Casa Milan non è arrivata alcuna proposta ufficiale e il club non sembra intenzionato a privarsi facilmente di uno dei suoi uomini più importanti. La situazione potrebbe cambiare soltanto nel caso in cui fosse lo stesso Pulisic a manifestare la volontà di partire. Per il Milan il rischio sarebbe quello di ritrovarsi con un giocatore poco convinto e con un rinnovo tutto da ridiscutere a cifre inevitabilmente più alte. Per questo le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire se Captain America rimarrà in rossonero.

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