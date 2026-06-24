Milan, addio Pulisic: sirene Usa, lo strappo dopo il mondiale?

Christian Pulisic resta uno dei punti fermi del Milan, ma il suo futuro è un rebus. Le prestazioni offerte al Mondiale con gli Stati Uniti hanno rilanciato il nome del fantasista americano e acceso nuove voci di mercato, proprio mentre la questione del rinnovo in rossonero resta ancora senza una soluzione definitiva. Per Gerry Cardinale, avere un calciatore statunitense come volto della squadra rappresenta anche un valore strategico. E Pulisic, arrivato nell'estate 2023, è diventato rapidamente uno dei giocatori più rappresentativi del progetto.

Eppure, nonostante tutto, le certezze di qualche mese fa sembrano meno solide. La mancata qualificazione del Milan alla prossima Champions League ha lasciato qualche interrogativo e le trattative per prolungare il contratto, in scadenza nel 2027 con opzione per un'altra stagione, si sono fermate da tempo senza sviluppi significativi. In questo scenario, secondo i principali media statunitensi, si è inserito il New York City FC. Il club della Mls sarebbe pronto a riportare Pulisic negli Stati Uniti con una proposta economicamente molto importante: un accordo quinquennale da oltre 10 milioni di euro a stagione. Un'offerta che inevitabilmente fa riflettere il giocatore e il suo entourage.