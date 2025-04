Meloni, "la regista": dietro le quinte di San Pietro

E, però, vigilando, nel ruolo di ospite, perché il contesto funzionasse, perché la macchina organizzativa - complicatissima - filasse, perché ciascun grande della Terra si trovasse a suo agio, non ci fossero incidenti diplomatici e perché gli incontri- informali, ma in fondo assai benvoluti - si potessero svolgere senza intoppi, in pace, in un clima conciliante, Meloni ne è uscita da protagonista. E la soddisfazione che, a sera, trapelava da Palazzo Chigi, pur nella sobrietà di un giorno che aveva al centro Papa Francesco, è la conferma.

Meloni già nei giorni precedenti aveva fatto sapere che non gradiva si svolgessero incontri ufficiali proprio nel giorno dell’addio a Papa Francesco. Per rispetto al Pontefice, per non strumentalizzare un’occasione che è religiosa.

Le fotografie che hanno fatto il giro del mondo sono, appunto, quelle del presidente degli Usa e di quello dell’Ucraina, uno di fronte all’altro a San Pietro, o del quartetto formato da Trump, Zelensky, Starmer e Macron, stretto in un crocchio, sempre sotto la navata pietrina, per un veloce scambio di opinioni.

Non ha voluto occupare il centro della scena, Giorgia Meloni. Nella giornata diplomatica che, di fatto, si è svolta a latere del funerale di Papa Francesco, o per meglio dire in concomitanza, visto che il primo faccia a faccia tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky si è svolto sotto la navata di San Pietro, seduti uno di fronte all’altro, la premier ha scelto di stare un passo indietro.

Non a caso la premier, in un comunicato in cui ha ringraziato, personalmente e a nome del governo, «tutte le amministrazioni coinvolte, tra cui il ministero dell’Interno, la Prefettura e la Questura di Roma, le Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, le Forze Armate», eccetera eccetera (elenco lunghissimo), ha parlato di «una giornata storica per l’Italia e per il mondo intero». E in questa chiusa c’è l’orgoglio non solo perché l’organizzazione è riuscita- e non era scontato, visti i numeri e la complessità - ma anche per i semi diplomatici che, a Roma, si sono piantati.

Semi che, si spera, possano avvicinare quella pace tra Russia e Ucraina che è stato il cruccio, fino all’ultimo respiro, di Papa Francesco. E anche riavvicinare Stati Uniti e Unione europea, dopo gli strappi di Trump sui dazi.

Peraltro il fatto che si siano piantati questi semi proprio nel giorno dell’ultimo saluto del mondo al Papa della pace è un segno potente. Meloni ha vissuto questa giornata come un regista dietro la telecamera: attenta a far sì che i suoi attori dessero il meglio e che la regia, la scenografia, la sceneggiatura, i costumi funzionassero. E così è stato. Tailleur nero, capelli legati, occhiali scuri, si è presentata così per assistere alla messa.