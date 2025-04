Donzelli, la foto-bufala per infangarlo: "Capisco che dovete insultare..."

La propaganda al veleno contro il governo e gli esponenti della maggioranza non conosce più confini. Si arriva anche ad infangare Giovanni Donzelli con una foto falsa in cui "ride" al funerale del Papa. A postarla sui social è Roberto Granisso.

Donzelli viene immortalato mentre sorride accanto al governatore della Toscana Giani con questa didascalia: "Ai funerali i Papa Francesco,seduto tra le autorità, era presente anche lo scemo del villaggio". Una foto a cui Donzelli ha immediatamente risposto sempre sui social smascherando il folle accusatore: "Io non so chi sia questo Roberto Granisso, ma trovo ignobile aver preso una mia foto in cui sorrido felice alla Festa della Liberazione in Piazza della Signoria a Firenze e averla pubblicata dicendo che rappresenta una mia risata al funerale di Papa Francesco in Piazza San Pietro. Non hanno niente da fare meglio che spargere odio e menzogne?".