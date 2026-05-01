Primo maggio, il concertone diventa pro-Pal: "Palestina libera". Arriva anche Schlein

Come ogni anno, nel corso del Primo maggio - festa dei lavoratori celebrata in tutta Italia - va in scena il classico concertone a Roma, in piazza San Giovanni. Tanti artisti presenti sul palco dell'evento. E, come sempre, non mancheranno le polemiche. Segui la diretta del concertone

Emma Nolde: “In tanti per la Global Flotilla”

"Siamo tanti qui sulle onde con Lucio Leoni e la Global Sumud Flotilla". Così Emma Nolde al termine della sua esibizione. "Il presente che stiamo vivendo non è per niente rassicurante", ha affermato, citando come esempio il fatto che "la scienza continua a migliorare la bomba atomica, nonostante già adesso abbia la capacità di distruggere l'atmosfera".

Elly Schlein al Concertone: “Buon lavoro a tutti”

Elly Schlein è arrivata nel backstage del Concertone del Primo Maggio senza rilasciare dichiarazioni. La segretaria del Pd, accerchiata dai giornalisti, si è solo limitata a dire: "Buon lavoro a tutti".

L’appello di Dutch Nazari dal palco: “Palestina libera”

Un appello per la Palestina è arrivato dall’artista Dutch Nazari che ha utilizzato il suo spazio per richiamare l'attenzione su "quello che è successo qualche giorno fa alla Global Flotilla: barche cariche di persone altruiste per la Palestina, arrestate come dei criminali ben prima che si avvicinassero alla meta". Nazari ha poi esortato la piazza a un forte urlo per farlo "arrivare al governo" perché "alle parole di condanna devono seguire fatti concreti". L'artista ha infine concluso il suo intervento gridando: "Palestina libera".

Arisa: "Buon Primo Maggio e auguri papà"

Spollon, BigMama raggiungono Arisa sul palco. "Oggi siamo caldi!", dice Big Mama. E Arisa fa gli auguri al padre: "Buon primo Maggio a tutti e auguri a papà, che fa 72 anni".

Arisa e l'omaggio a Dalla

Arisa apre il Concertone con l'omaggio a Dalla. Canta Futura, vestita di bianco, e la piazza esplode.

Casadilego sfoggia una t-shirt con la scritta "Disertiamo"

I messaggi, al Concertone del Primo Maggio a Roma, passano dalle parole ma non solo. Casadilego durante la sua esibizione sul palco di San Giovanni ha sfoggiato una t-shirt con la scritta "Disertiamo".

Ecco la scaletta

Il cuore pulsante della musica italiana batte oggi in Piazza San Giovanni a Roma, per l'immancabile Concerto del Primo Maggio. La maratona musicale, condotta dal trio inedito composto da Arisa, Pierpaolo Spollon e BigMama, si svolge all'insegna dello slogan "lavoro dignitoso". Sul palco saliranno oltre 40 artisti. Si inzia con la conduttrice di quest'anno Arisa che omaggerà Lucio Dalla con 'Futura'. Si parte poi con l'energia di Paolo Belli. A seguire Rob, Santamarea, Francamente, Casadilego, Primogenito, Birthh, Nico Arezzo, Sissi, Roshelle, Dutch Nazari, Silvia Salemi, Okgiorgio, Senza Cri, Lea Gavino, Emma Nolde, Ministri, Angelica Bove, Eddie Brock, Bambole Di Pezza, Chiello, Maria Antonietta e Colombre, Dolcenera, Mobrici, Delia (che canterà 'Bella ciao'), Niccolò Fabi, La Nina, Ermal Meta, Sayf, Fulminacci, Riccardo Cocciante, Serena Brancale con Levante e Delia, Levante, Litfiba, Ditonellapiaga, Emma, Pinguini Tattici Nucleari, Madame, Geolier, Dardust con Davide Rossi, Irama, Francesca Michielin, Frah Quintale, Rocco Hunt, Arisa, BigMama e Orchestra Popolare La Notte della Taranta.