Decorato svela cosa è successo a El Koudri: "Perché Modena è una lezione per la sinistra"

Il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato è intervenuto duramente sui fatti di Modena, dove sabato 16 maggio Salim El Koudri ha travolto con l’auto otto passanti in via Emilia, ferendone gravemente quattro, tra cui una donna a cui sono state amputate entrambe le gambe.

"Ritengo gravissimo che nella città di Modena, noto feudo di quel centro sinistra che sempre racconta di volere porre le questioni sociali come obiettivo centrale del suo governo, un individuo psichiatricamente instabile come Salim El Koudri sia stato abbandonato a se stesso portando così ai tragici fatti di sabato. Eventi che, lo ricordo, hanno provocato il ferimento di otto cittadini due dei quali hanno subito un'amputazione. Il fallimento dei servizi sociali modenesi è quindi da considerarsi lampante. Il giovane attentatore di origine marocchine aveva problemi psichici ma il Comune non ha fatto nulla per difendere i suoi cittadini. Questo grave fatto serva quindi da lezione alla sinistra. Prima dell'accoglienza si pensi quindi alla sicurezza dei cittadini della nostra Nazione", dichiara De Corato.