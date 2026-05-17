Decorato svela cosa è successo a El Koudri: "Perché Modena è una lezione per la sinistra"

Il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato è intervenuto duramente sui fatti di Modena, dove sabato 16 maggio Salim El Koudri ha travolto con l’auto otto passanti in via Emilia, ferendone gravemente quattro, tra cui una donna a cui sono state amputate entrambe le gambe.
"Ritengo gravissimo che nella città di Modena, noto feudo di quel centro sinistra che sempre racconta di volere porre le questioni sociali come obiettivo centrale del suo governo, un individuo psichiatricamente instabile come Salim El Koudri sia stato abbandonato a se stesso portando così ai tragici fatti di sabato. Eventi che, lo ricordo, hanno provocato il ferimento di otto cittadini due dei quali hanno subito un'amputazione. Il fallimento dei servizi sociali modenesi è quindi da considerarsi lampante. Il giovane attentatore di origine marocchine aveva problemi psichici ma il Comune non ha fatto nulla per difendere i suoi cittadini. Questo grave fatto serva quindi da lezione alla sinistra. Prima dell'accoglienza si pensi quindi alla sicurezza dei cittadini della nostra Nazione", dichiara De Corato.
Modena, il video di Luca Signorelli che blocca Salim El Koudri: l'urlo e il coltelloLuca Signorelli è l’eroe di Modena. Nel pomeriggio di sabato 16 maggio, subito dopo che Salim El Koudri ave...
Il parlamentare, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vicesindaco di Milano, critica apertamente l’amministrazione comunale di centrosinistra per non aver adeguatamente seguito El Koudri, noto ai servizi di salute mentale di Castelfranco Emilia fino al 2024 e poi lasciato senza controlli dopo l’interruzione delle cure.De Corato sottolinea che quanto accaduto a Modena deve rappresentare una lezione chiara: la sicurezza dei cittadini deve venire prima di ogni altra considerazione.