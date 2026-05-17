Modena, Matteo Salvini: "Revocare la cittadinanza a chi commette reati"

Dopo i fatti di Modena, in cui Salim El Koudri ha travolto con l’auto numerosi passanti ferendone otto, Matteo Salvini è intervenuto duramente chiedendo misure più severe in materia di immigrazione e sicurezza.Il leader della Lega ha definito El Koudri “il criminale ‘di seconda generazione’” che " a Modena ha falciato, con la sua auto a folle velocità, dei passanti innocenti. Fermato da coraggiosi cittadini nonostante avesse un coltello, è stato arrestato. Non ci può essere nessuna giustificazione per un delitto così infame".

Sul tema della revoca dei permessi e della cittadinanza, Salvini ha ribadito la sua linea: "Permesso di soggiorno e cittadinanza sono un atto di fiducia degli italiani nei confronti di chi arriva, chi commette reati deve poter perdere questa fiducia: permesso di soggiorno a punti come la patente, per chi delinque via i documenti e si ricomincia da capo".