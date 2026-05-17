Modena, Matteo Salvini: "Revocare la cittadinanza a chi commette reati"

Dopo i fatti di Modena, in cui Salim El Koudri ha travolto con l’auto numerosi passanti ferendone otto, Matteo Salvini è intervenuto duramente chiedendo misure più severe in materia di immigrazione e sicurezza.Il leader della Lega ha definito El Koudri “il criminale ‘di seconda generazione’” che " a Modena ha falciato, con la sua auto a folle velocità, dei passanti innocenti. Fermato da coraggiosi cittadini nonostante avesse un coltello, è stato arrestato. Non ci può essere nessuna giustificazione per un delitto così infame".
Sul tema della revoca dei permessi e della cittadinanza, Salvini ha ribadito la sua linea: "Permesso di soggiorno e cittadinanza sono un atto di fiducia degli italiani nei confronti di chi arriva, chi commette reati deve poter perdere questa fiducia: permesso di soggiorno a punti come la patente, per chi delinque via i documenti e si ricomincia da capo".
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Il vicepremier ha insistito più volte sul concetto di “permesso di soggiorno a punti”, secondo cui chi commette reati gravi dovrebbe vedersi revocato immediatamente il documento, con conseguente espulsione. "Lavoriamo alla revoca del permesso di soggiorno per chi delinque. È atto di generosità e fiducia del popolo italiano ad immigrato, se commetti reati gravi via il permesso", ha aggiunto. Salvini ha sottolineato che integrazione e accoglienza non possono essere incondizionate: chi delinque perde il diritto di restare in Italia. Pur riconoscendo che El Koudri è cittadino italiano (nato in Italia da genitori marocchini), il leader leghista ha usato il caso di Modena per rilanciare la proposta di inasprimento delle norme sia sui permessi di soggiorno sia, nei casi più gravi, sulla revoca della cittadinanza concessa.Le dichiarazioni di Salvini arrivano mentre la Lega spinge per un intervento normativo più incisivo, in modo che atti come quello di Modena non possano ripetersi e che chi tradisce la “fiducia” accordata dallo Stato italiano venga rimpatriato.