Katharina Zeller, "non mi piace molto": altro sfregio al tricolore, il video

“Un’immagine non bella. Soprattutto perché come tutti coloro che si accingono ad assumere una funzione così importante, che rappresenta meglio di tutti la comunità che l’ha eletta, rappresenta anche, come simboleggia quella fascia, delle funzioni da ufficiale del governo e quindi rappresenta anche lo Stato italiano”, ha commentato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Radio Uno. Subito dopo che il video del suo rifiuto era andato virale, la neo sindaca ha tenuto una conferenza stampa per scusarsi pubblicamente. “La mia è stata una reazione istintiva che probabilmente è stata recepita in modo sbagliato, mi scuso. La mia reazione è stata esclusivamente in risposta al comportamento di Dal Medico (ex sindaco, ndr), e sicuramente non per la fascia tricolore. Purtroppo è passato un messaggio che non era assolutamente voluto. Il nostro progetto mira a unire e di certo non a dividere i gruppi linguistici, i fatti lo dimostreranno”.