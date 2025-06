Merano: calci, urla e sfascia tutto. Per il nordafricano finisce male

Un video girato da un turista inglese, diventato virale sui social, mostra la lite con spintoni, urla e calci tra gli avventori. Le autorità stanno approfondendo le indagini per chiarire se la rissa sia scaturita da un semplice diverbio o da motivazioni più complesse. Gli accertamenti proseguono per identificare gli altri partecipanti e definire le dinamiche dell’episodio, che ha scosso la tranquilla piazza Teatro, evidenziando la necessità di chiarire le cause di un evento che ha turbato la comunità locale e attirato l’attenzione anche online con l'interventi del vicepremier Matteo Salvini che ha pubblicato sui suoi profili social il video della rissa accompagnato da queste parole di ferma condanna: "Merano, sabato sera: un 30enne nordafricano scatena una rissa con calci, urla e vetri in frantumi. Altro che integrazioni e cittadinanze regalate, per chi non rispetta le nostre leggi e mette a rischio la sicurezza dei cittadini tolleranza zero ed ESPULSIONE".