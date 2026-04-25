Roma, Gasperini caput mundi: vince l'allenatore, va via Ranieri

Tutto si può dire dei Friedkin tranne che siano disinteressati alla Roma. Se lo fossero, non interverrebbero con questa tempestività. Nel giro di due settimane, infatti, il grande “caso Capitale” è stato risolto con il benservito a Claudio Ranieri - che non ha mai pensato di dimettersi - e con la regolare conferenza stampa di Gasperini, a cui non sono stati posti veti sull’argomento, anzi. La crisi è risolta. In modo brutale, chissà se corretto o meno, ma è risolta, e questo è inusuale per le altre proprietà americane che preferiscono agire solo a fine stagione.

È vero che i Friedkin sono sostanzialmente muti nella gestione del club, ma questa è una scelta così tempestiva che parla da sola, e con un tono di voce netto. Dice che, nel braccio di ferro tra gestione sportiva e gestione tecnica, si è scelto di conservare la seconda. Dunque a essere considerata insufficiente, o comunque sacrificabile, era la prima. A confermarlo è lo stesso Ranieri all’Ansa: «L’interruzione del rapporto di Senior Advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società». Ha voluto comunque «ringraziare la famiglia Friedkin, la squadra, i dipendenti e l’intero popolo giallorosso per l’immenso affetto tributato nel corso degli anni, sempre integralmente ricambiato», ma è evidente la mancanza dell’allenatore nella lista.