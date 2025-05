Capezzone: "Macron e Brigitte? Cosa diventa su Repubblica la manata in faccia"

"Come sono i giornali oggi? Come ve li immaginate: deludenti". Daniele Capezzone apre così la sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi.

E' il day after del primo turno delle amministrative con 2 milioni di italiani alle urne: "Nettissima vittoria della sinistra, successo al primo turno a Genova e a Ravenna e ballottaggi a Taranto e Matera che non si annunciano trionfali per il centrodestra. A destra - sottolinea il direttore editoriale di Libero - sui quotidiani c'è il tentativo di minimizzare e circoscrivere il risultato a una dimensione locale. E a sinistra una ridicola esaltazione, la Cuzzocrea, Sorgi... E' giò trionfo, è già trionfo. Cosa convince di più? La minimizzazione o l'esaltazione? Nessuna delle due, ma ormai i giornali sembrano costruiti più per compiacere i gruppi dirigenti di riferimento che per riflettere con i lettori".

Su Gaza avanza l'ipotesi di una manifestazione unitaria della sinistra: "Guarda caso il 7 giugno, alla vigilia del referendum, nel tentativo di spingerli in qualche modo. Abbastanza tragicomico che qualcuno dica 'mi raccomando, eh, niente antisemitismo...'. Vedremo, vedremo".

Tra le cose più divertenti di giornata c'è l'avvocato di Sempio che dice che il suo assistito è un "comunista disadattato". E poi c'è Macron che prende una manata in faccia da Brigitte. "L'Eliseo dice che si trattava di un momento di gioco, mentre a Repubblica parlano di una coppia vittima di fake news e odiatori. Ma la manata in faccia resta sempre una manata in faccia".