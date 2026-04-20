Flotilla, il mistero dei soldi francesi (e quel bar chiuso a Nantes)

Il cuore finanziario di una gran bella fetta della “Sumud Flotilla”, il convoglio pro-Gaza approdato a Napoli tra il 10 e il 13 aprile scorso, batte all’indirizzo del Café du Chapeau Rouge , uno spazio “woke” dedito all’attivismo Lgbtq che oggi risulta chiuso in seguito a una recentissima inchiesta della magistratura d’Oltralpe. Dietro l’imponente mobilitazione delle “Thousand Madleens to Gaza” — movimento nato nell’estate 2025 come risposta diretta al sequestro della nave Madleen da parte delle autorità israeliane, che fa parte della più ampia squadra navale dei “ribelli” che già nel settembre scorso ha tentato di forzare il blocco navale a Gaza — emerge infatti una strana rete di proprietà che fa capo a un’unica entità: l’Association pour l’amitié entre peuples. Ovvero: Associazione per l’amicizia tra i popoli. Una sigla come tante, anonima, che però nasconde insospettabili capacità finanziarie.

È l’Association pour l’amitié entre peuples che detiene la intera proprietà delle 18 imbarcazioni attraccate nel molo partenopeo, qualche giorno fa. Parliamo di barche, a vela e a motore, il cui valore oscilla tra i 15 e i 30mila euro ciascuna: il che significa che l’associazione di Nantes ha al suo attivo una flotta da oltre 500mila euro. Un bel patrimonio nautico, non c’è che dire, per una sigla che sembra spuntata dal nulla. E che sta partecipando a una traversata verso la Palestina che comporta un investimento da centinaia di migliaia di euro a settimana.

La domanda su dove abbia trovato i soldi a questo punto non è solo scontata, ma addirittura doverosa, considerato che sui social del locale oggi si legge: «Era uno spazio accogliente e politicamente impegnato. È stato sottratto con la forza ai suoi attivisti». Serrande abbassate, soldi finiti: come si mantiene, allora, la Thousand Madleens to Gaza?