Avs, Bonelli e Fratoianni: il video sul referendum con cui si coprono di ridicolo

Come la migliore versione di Stanlio e Olio, con un pizzico del talento di Giorgio Mastrota. Ma anche con l'abilità dei migliori tiktoker. O almeno... lo sognano. Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni si sono inventati una trovata grottesca per convincere gli italiani a recarsi alle urne per votare al Referendum previsto per il prossimo 8 e 9 giugno. C'è da apprezzare l'impegno dei due politicanti, solo quello però: risultanoimpacciati come pochi indossando i panni dell'influencer. Il risultato è spiazzante. Più che uno spot elettorale, sembra una televendita. O, forse, una pubblicità... regresso.

Il video parte subito con una tecnica da tiktoker. Inizia il co-portavoce dei Verdi: "Scusate l'intrusione". Poi subentra il compagno Fratoianni: "Nessuno sta parlando del Referendum dell'8 e 9 giugno, vero? Perché non vogliono farvi scegliere. Ma voi potete fare la differenza. Potete cambiare tutto". "Con 5 sì potete dire stop ai licenziamenti selvaggi, alla precarietà - ancora il turno di Bonelli -. Dire stop alle morti che non hanno colpevoli e dire sì alla cittadinanza per i nuovi italiani". "Si tratta di una vera e propria rivoluzione - aggiunge Fratoianni -. Loro non la vogliono, noi sì". "Aiutateci, smettete di scrollare - la richiesta di Fratoianni -. Potete convincere tante persone. L'8 e il 9 giugno vota sì. 5 sì".