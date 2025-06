Et voilà: conte torna anti-migranti, che ridere...

Giuseppe Conte è l’uomo per tutte le stagioni, tranne quelle della coerenza. Prima, nominato dal nulla a capo del governo M5S-Lega, brandiva orgogliosamente i cartelli dei “Decreti Sicurezza” voluti dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Poi, passato a governare col Pd, oplà, quei decreti li ha stracciati: i 5Stelle sono diventati d’improvviso per l’accoglienza indiscriminata. Dopo ancora Conte è andato a riferire ai magistrati sul caso della nave Open Arms per il quale Salvini ha rischiato anni di galera, e to’, ha sfoderato una sfilza di «non ricordo». Ora, nell’affannoso tentativo di recuperare i consensi ormai evaporati da tempo, Conte si lamenta perché in Italia arrivano troppi richiedenti asilo. Non ci credete?

A voi il Conte di giornata: «A maggio gli sbarchi di migranti sono aumentati di oltre il 40% rispetto allo stesso mese di un anno fa. Ad aprile erano aumentati del 35%. Del blocco navale con cui Meloni ha illuso gli italiani per anni non se ne parla nemmeno più. Qualcuno si prende qualche responsabilità al governo? O è colpa dei chiodi, di Conte, dei complotti internazionali o di Fantaghirò?». La coerenza è nulla senza controllo.