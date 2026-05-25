Conte-Schlein, bacio sfiorato? "L'amplesso del campo largo": Repubblica si copre di rIdicolo

"Icona della nuova fase". In mancanza di prove concrete, Repubblica si spinge addirittura a definire "la foto del quasi bacio" di Elly Schlein e Giuseppe Conte "icona della nuova fase". Il quotidiano la paragona al ben più nota immagine di Robert Doisneau. Insomma, la foto realizzata da Igor Petyx a Palermo "si potrebbe rubricare come l'amplesso del campo largo". La descrizione realizzata dal giornale di Mario Orfeo è dunque la seguente: "Schlein appare davvero molto intensa, perfino emozionata; il volto esprime un trasporto non comune nel repertorio delle photo-opportunity; il braccio s'impone sulle spalle di Conte con un'energia avvolgente; forse c'entra anche il fatto che è uscito pochi giorni fa dall'ospedale, ma anche questo rafforza il tratto affettivo in una politica ormai iper-personalizzata".

Elly Schlein e compagni, l'ideologia woke è ancora la base del loro programma Ieri la sinistra ha celebrato il decennale della legge sulle unioni civili. Unioni che, dopo il boom iniziale, hanno com...

Poi la reazione del leader grillino: "Lui sembra un po' sorpreso. Forse non se l'aspettava così; o forse, invece, ci è abituato. Pur vergognandosi per aver maturato questo genere di competenze, gli osservatori dell'odierna scena pubblica hanno sufficiente materiale per decretare che Giuseppi piace un sacco alle donne; e se dinanzi a una foto diventano leciti i processi alle intenzioni, lui lo sa talmente bene da considerarsi, come ogni piacione, un dono al genere femminile".

Pd, dopo Marianna Madia una slavina: chi sta per uscire dal partito Era da mesi che si rincorrevano le voci di un addio di Marianna Madia al Pd. Ieri, il passo ufficiale: volto del Pd dell...