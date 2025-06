Giorgia Meloni: "Vado ma non ritiro la scheda": referendum, sinistra muta

"Vado a votare ma non ritiro la scheda, è una delle opzioni". Così la premier Giorgia Meloni ha risposto ai giornalisti arrivando in via dei Fori Imperiali per le celebrazioni del 2 giugno in merito alla sua posizione per il voto del referendum del prossimo 8 e 9 giugno. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è stata accolta da applausi e grida di incoraggiamento in occasione della celebrazione della festa della Repubblica. La premier si è anche fermata per una foto con una bambina.

Poi le parole su Medio Oriente che sposano quelle del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Le parole di Sergio Mattarella su Gaza ''sono state importanti e sono in linea con quello che ha già detto il governo. Ringrazio il presidente della Repubblica e sono d'accordo con lui". "Penso che sia importante il lavoro che ha fatto il governo per aiutare la popolazione di Gaza", ha aggiunto la premier. E il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato alle celebrazioni del 2 giugno, all'Altare della Patria, a Roma. Presenti anche, come detto, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Il capo dello Stato e' stato accolto dalle note dell'inno di Mameli e ha deposto la corona d'alloro al Milite ignoto.