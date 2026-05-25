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Comunali, Giorgia Meloni inchioda la sinistra: "E anche oggi il crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani"

lunedì 25 maggio 2026
Comunali, Giorgia Meloni inchioda la sinistra: "E anche oggi il crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani"

2' di lettura

Una tornata, quelle delle elezioni Comunali di oggi, lunedì 25 maggio, che la sinistra attendeva con bramosia: si faceva un gran parlare dell'effetto-referendum, il sogno era quello di assistere a un crollo del centrodestra. E invece, gli italiani chiamati al voto hanno scelto in modo chiaro, netto.

In primis Venezia, dove si profila una impronosticabile vittoria al primo turno del candidato Simone Venturini. Poi la vittoria a valanga a Reggio Calabria, l'ottimo risultato ad Arezzo, nel cuore della rossa Toscana, dove si profila un ballottaggio. Questi i principali risultati.

Ma al centro, ovviamente, resta Venezia. Tanto che Giorgia Meloni, giù dopo i primi exit-poll, aveva commentato: "Una vittoria al primo turno sarebbe mondiale". E quella vittoria "mondiale", di fatto, ha trovato concretezza. Un risultato clamoroso, che rafforza la maggioranza di governo e apre nuove crepe nel campo largo.

Non a caso, in serata, con il delinearsi dei risultati, Meloni è nuovamente intervenuta. Un breve messaggio affidato ai social: "Rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai sindaci eletti in questa tornata amministrativa. Avranno il compito di accompagnare le proprie comunità nei prossimi anni, affrontando sfide molto importanti. In bocca al lupo a tutti", scrive il premier. Dunque, un post-scriptum che, in verità, è il cuore del messaggio: "P.S. E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani". Già, il centrosinistra ancora una volta si trova a leccarsi le ferite...

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