"Grazie Meloni": Macron fa rosicare la sinistra

"Grazie presidente del Consiglio Giorgia Meloni, abbiamo avuto un ottimo incontro che ci ha permesso di approfondire il nostro coordinamento per far avanzare insieme l'agenda franco-italiana ed europea. L'Europa si costruisce attraverso il dialogo e l'azione": lo scrive su X il presidente francese, Emmanuel Macron, all'indomani dell'incontro a Roma con Giorgia Meloni.

Insomma, il vertice durato oltre tre ore di ieri sera a quanto pare è andato molto bene. Come ha sottolineato una nota di palazzo Chigi, "l'incontro ha evidenziato forti convergenze sull'agenda europea per la competitività e la prosperità, da attuare in modo ambizioso e accelerato, sulla semplificazione normativa, sugli investimenti pubblici e privati, sull'energia e sulla piena applicazione del principio di neutralità tecnologica e, più in generale, sulle condizioni necessarie a far concorrere le imprese europee ad armi pari. Ciò vale anche per i settori in transizione, come l'industria automobilistica e siderurgica, che richiedono un forte impegno europeo, nonché per i settori più avanzati, come l'intelligenza artificiale, le fonti di energia decarbonizzate rinnovabili come il nucleare, e lo spazio, dove i nostri interessi bilaterali ed europei sono collegati. Francia e Italia sono inoltre determinate a collaborare nella preparazione del prossimo Consiglio europeo e, più in generale, sul prossimo quadro finanziario pluriennale, sulla migrazione, sull'allargamento e sulle riforme". Insomma, un vertice che ha messo al centro del tavolo non solo i rapporti tra Francia e Italia, ma anche il ruolo dell'Europa sul fronte delle crisi internazionali, come quella in Ucraina. E quel "grazie" di certo avrà provocato fasi acute di rosicamento tra i progressisti...