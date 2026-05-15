Emmanuel Macron e la stagista, voci piccantissime: terremoto all'Eliseo

Un messaggio, in particolare, ha attirato su di sé i riflettori: quello di un’altra ex première dame “tradita” dal marito, Valérie Trierweiler. «Pieno sostegno a Brigitte Macron di fronte alle calunnie che alcuni sedicenti giornalisti non si limitano più a diffondere in giro, ma arrivano persino a mettere per iscritto», ha scritto sul suo account Instagram l’ex compagna del socialista François Hollande, attaccando l’autore del libro e allegando al messaggio una foto che la ritrae insieme a Brigitte Macron. «Vi rendete conto della violenza di parole così ignobili?», ha aggiunto la giornalista francese, che scoprì di essere stata tradita dall’allora inquilino dell’Eliseo da un’inchiesta di Closer (Hollande fu fotografato dai paparazzi del magazine francese mentre andava e tornava dall’appartamento in cui si incontrava con la sua amante, l’attrice e produttrice Julie Gayet).

Ma nel day-after dell’uscita del libro, si parla molto anche di un’intervista che l’attrice iraniana con cui Macron messaggiava in segreto («Ti trovo molto carina», è il messaggio che ha scatenato l’ira di Brigitte) ha rilasciato lo scorso anno e che in seguito alle rivelazioni del giornalista di Paris Match assume un altro significato. «Anche in Francia esiste la cultura dell’amante. Perché restare con la propria moglie se non si è più innamorati di lei o se si è innamorati di qualcun’altra? La mia teoria è che tutti gli uomini francesi siano legati alla loro madre. La loro prima donna è la madre che non hanno avuto e, a quel punto, non la lasciano più andare», disse Farahani nel 2025. Si riferiva per caso alla coppia presidenziale francese? Chissà. Di certo, assicura Tardif, che si è avvalso di una settantina di fonti vicine all’inquilino dell’Eliseo e alla première dame per costruire la sua inchiesta, tra Emmanuel e Golshifteh c’è stata una «relazione platonica». Che è durata diversi mesi.