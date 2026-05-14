Emmanuel Macron, chi è la miliardaria iraniana che gli ha fatto perdere

«In realtà, fu una scenata sentimentale», ha raccontato ieri l’autore a Rtl. Rispondendo alle domande di Marc-Olivier Fogiel, Tardif afferma che tutto sarebbe nato dalla gelosia della première dame per aver visto uno scambio di messaggini dolci tra il presidente e l’attrice iraniana Golshifteh Farahani, naturalizzata francese e nota a livello internazionale per film come Paterson e A proposito di Elly. «Il presidente della Repubblica, per diversi mesi, ha intrattenuto una relazione platonica, così mi è stato detto e ripetuto, con l’attrice iraniana. Ci sono stati messaggi che si sono spinti assai lontano», ha raccontato l’autore. Uno in particolare: «Ti trovo molto carina...». «Un messaggio che (Brigitte, ndr) non avrebbe mai dovuto leggere», ha detto un amico intimo della coppia a Tardif. La corrispondenza tra Macron e l’attrice ha in ogni caso generato scintille e tensioni nella coppia presidenziale francese, culminate con uno schiaffone in mondovisione.

All’epoca, l’Eliseo cercò subito di minimizzare la vicenda, affermando che le immagini erano state interpretate male. Ma in un secondo momento, l’entourage del presidente fornì una seconda versione: si sarebbe trattato semplicemente di «un momento di complicità», di uno scherzo tra marito e moglie prima dell’inizio della visita ufficiale. Lo stesso Macron respinse l’idea di una «lite domestica»: stavano semplicemente «scherzando», «come facciamo spesso», disse. Ma non era così. «Tutto quello che c’è nel libro è basato su fatti», ha detto a Rtl Tardif, che segue da anni il presidente francese e il suo entourage, e ha pubblicato il libro avvalendosi di settanta fonti vicine alla coppia presidenziale. Secondo la ricostruzione di Tardif, la scena di gelosia privata, consumatasi pochi secondi prima dell’apertura del portellone, sarebbe diventata pubblica a causa di un malinteso all’interno dell’aereo. «Si pensava che la discussione fosse terminata. Non era così», ha raccontato a Rtl Tardif. L’autore definisce l’episodio una classica «scena di coppia», aggiungendo che oggi l’Eliseo si sarebbe pentito della gestione della vicenda a livello di comunicazione. A suo dire, lo staff presidenziale avrebbe potuto mostrare semplicemente l’immagine di «una coppia reale, non perfetta».

Le rivelazioni scottanti del giornalista di Paris Match sono state contestate ieri dall’entourage della first lady francese. Secondo quanto riportato al quotidiano Le Parisien, Brigitte Macron avrebbe negato categoricamente la versione dei fatti esposta da Tardif, precisando di non controllare mai il telefono del marito. Lo staff presidenziale ha inoltre sottolineato che questo dettaglio sarebbe stato comunicato direttamente anche all’autore del libro durante le sue ricerche. Al momento l’Eliseo non ha comunque rilasciato ulteriori commenti ufficiali sui contenuti del libro. «Ciò che ferirà Brigitte non è tanto il contenuto del messaggio quanto ciò che esso lasciava intuire: una possibilità. Una porta socchiusa su un mondo che lei credeva di controllare.