Referendum, FdI sbertuccia Schlein: "Batti cinque!"

Siamo ormai alla fase in cui la sinistra si lecca le ferite. Dopo il flop del referendum è una corsa a incolpare gli altri. Landini parla di "crisi democratica", tra i dem Pina Picierno attacca Elly Schlein senza mai nominarla e parla di "un enorme regalo a Giorgia Meloni" . A questo punto, in questa carrellata non possiamo dimenticare Riccardo Magi di +Europa che sotto l'effetto della batosta ha preferito spararla davvero grossa: "Una parte di elettorato italiano è andato a votare per il referendum cittadinanza ed è un elettorato numericamente superiore a quello che ha votato la maggioranza che legittima il governo in carica".

Poi una foto di Elly Schlein impegnata a fare il gesto del "cinque" con la mano insieme a Riccardo Magi: "Volevate fermare Giorgia Meloni. Gli italiani hanno fermato voi. Batti il cinque, Elly: ci hai resi ancora più forti", il commento di FdI. Ma da sottolineare anche la vignetta coi tre "tenori", Schlein, Landini e Conte che tengono in mano un cartello con la scritta "sfratto". Il tutto con questo graffio di Fdi a fare da contorno: "Sfratto annullato, sinistra sconfitta e Governo rafforzato. Oggi tramonta il campo largo".E come non ricordare sempre Magi travestito da fantasma aggirarsi in Aula: "Hanno dovuto chiamare un fantasma per fare numero. Magi, era lei?", il tutto con una foto di qualcuno che prova ad imitare il leader di +Europa. Per la sinistra si è appena aperta una settimana, diciamo con un eufemismo, difficile...

Tra chi attacca, anche Andrea Delmastro, che rilancia sui social un meme con cui affonda Elly Schlein usando uno dei suoi motti più celebri, "non ci hanno visto arrivare".