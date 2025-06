Sergio Mattarella, l'intervento: il fondamentale pluralismo delle opinioni

Nella ricorrenza del venticinquesimo anniversario della nascita del quotidiano Libero, desidero inviare alla redazione e a tutto il personale il mio augurio di buon lavoro. Venticinque anni di vita sono un traguardo importante per un quotidiano, specie in un periodo non semplice per la carta stampata che soffre del calo dei lettori e della concorrenza degli altri media.

È fondamentale, in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, continuare ad assicurare il pluralismo delle voci, previsto dalla nostra Costituzione, corollario necessario per garantire il diritto dei cittadini a essere liberamente e correttamente informati.