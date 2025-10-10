Mimmo Lucano spianato a casa sua: quanto prende la Lega a Riace

Il "Modello Riace" smontato dai riacesi. Semplice semplice. Nella terra di Mimmo Lucano, sindaco simbolo della sinistra nonché esponente di Alleanza Verdi Sinistra, Roberto Occhiuto ha preso il 70 per cento di voti. 70,07, per la precisione. Un numero enorme per un piccolo Comune della provincia di Reggio Calabria. Ma non è tutto, perché la seconda lista più votata, dopo Forza Italia (che ha ottenuto il 28.49 per cento), è la Lega. Il partito che più di altri combatte il controverso modello della gestione dei migranti proposto e perseguito per anni da Lucano.

Il partito di Matteo Salvini nella città di Lucano ha registrato il 18,69 per cento di preferenze. E Alleanza Verdi e Sinistra italiana? Un misero 10,09. Avs è stato comunque il partito più votato, nelle liste di Pasquale Tridico, raddoppiando il Pd e triplicando il Movimento Cinque Stelle. A pesare, evidentemente, anche la condanna definitiva a 18 mesi di reclusione per Lucano. Il primo cittadino è stato condannato per un falso relativo a una delle 57 delibere che gli erano state addebitate dall'accusa in una indagine sulla gestione dell'accoglienza dei migranti.