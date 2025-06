Se il popolo non vota a sinistra la sinistra vota un altro popolo

Nel 1953, in Germania Est, si verificarono vaste rivolte operaie che furono represse duramente dal regime comunista di Ulbricht. Gli operai furono trattati da provocatori. Nel mondo alla rovescia dei regimi comunisti non era il Partito/Governo a dover fare autocritica davanti ai lavoratori che diceva di rappresentare, ma erano i lavoratori a doversi pentire per le proteste e chiedere scusa al Partito/Governo.

Memorabile la dichiarazione del segretario generale dell’Unione degli Scrittori della Ddr che affermò: «La classe operaia di Berlino ha tradito la fiducia che il Partito aveva in essa riposto. Ora dovrà molto faticare per riconquistarla».

Così suggerì a Bertolt Brecht una battuta folgorante: «Il Comitato centrale ha deciso: poiché il popolo non è d’accordo, bisogna nominare un nuovo popolo». La reazioNe della Cgil, delle sinistre e dei clericoprogressisti che hanno sostenuto i referendum dell’8/9 giugno ricorda quella singolare concezione della democrazia della Ddr. Invece di constatare la bocciatura popolare della loro iniziativa, invece di fare autocritica, riconoscere gli errori e dimettersi o cambiare rotta hanno fatto il contrario.

Il segretario della Cgil Landini ha tuonato: «Siamo nel pieno di una crisi democratica». Quando in realtà è accaduto l’opposto: è lui che, con la Schlein, è stato bocciato dal democratico responso del popolo sovrano. È come un automobilista che va contro un muro e accusa il muro di essergli andato addosso. Oltretutto - questo è l’aspetto clamoroso - la bocciatura è arrivata pure da parte degli elettori di sinistra e dei quartieri popolari. Lo scollamento dei partiti di sinistra dal proprio stesso elettorato, sul tema dell’immigrazione, si sta verificando anche negli altri Paesi europei.

Alain Finkielkraut, nel libro L’identità infelice (Guanda), ha descritto così lo choc delle classi popolari francesi per l’immigrazione di massa: «Non si sono mossi, ma intorno tutto è cambiato. Hanno paura dello straniero? Sono chiusi nei confronti dell’Altro?

No, hanno la sensazione di diventare stranieri a casa propria. Incarnavano la norma, ora si ritrovano ai margini. Erano la maggioranza in un ambiente familiare, eccoli minoritari in uno spazio su cui hanno perso il controllo. È a questa situazione che reagiscono andando a vivere altrove... ecco che alcuni poveri (operai, impiegati, precari, lavoratori part-time) si allontanano da altri poveri. E al tempo stesso escono dalla retta via politica con cui finora s’identificavano: avendo la sensazione che la sinistra non tenga conto del loro disagio, la abbandonano in massa. Si consuma una rottura silenziosa fra questa esperienza proletaria e il grande racconto di lotta ed emancipazione che si presumeva dovesse farsene carico. Lo stesso fenomeno si osserva in Gran Bretagna, in Germania e nei paesi scandinavi, ma secondo la fondazione Terra Nova, uno dei think tank più dinamici del Partito socialista francese, la sinistra sbaglierebbe a prendersela o a sentirsi in colpa».

È il popolo che deve pentirsi. È lui che volta la spalle a questa sinistra illuminata: «Ora, le classi popolari» aggiunge Finkielkraut «hanno abbandonato il campo del progresso... Insomma, il popolo ha deluso la sinistra: si è fossilizzato nella nostalgia, è diventato reazionario. Prendendo alla lettera l’ironica soluzione preconizzata da Bertolt Brecht all’indomani della prima insurrezione operaia in un paese dell’Europa comunista, Terra Nova ha deciso di sciogliere il popolo.