Matteo Salvini, ritorno al Viminale: ecco che cosa si sta muovendo

Le oltre tre ore di consiglio federale della Lega svoltosi ieri a Montecitorio, hanno fatto capire una cosa: nel Carroccio c’è voglia di rilanciare la battaglia politica e ritornare a salire nel gradimento degli elettori. Anche i toni, a tratti decisamente forti, hanno comunque generato un dibattito definito dai più «positivo». Il piano che si sta costruendo prevede due mosse. Una interna al governo, l’altra interna al partito. Partiamo dalla sfida più audace uscita ieri dal federale e che non ha nulla a che fare con possibili o probabili vicesegretari: la richiesta da portare alla Meloni e agli alleati per far tornare subito Matteo Salvi ni al Viminale. L’idea era già saltata fuori lo scorso anno durante il Congresso federale di Firenze, ma la strada si era subito fatta in salita ed era stata abbandonata. Rispetto a un anno fa, però, le condizioni politiche sono molto cambiate.

Il 6 aprile 2025 Roberto Vannacci si era presentato con in mano la tessera della Lega. Preludio alla sua nomina a vicesegretario avvenuta il 3 febbraio di quest’anno. Oggi l’ex generale ha disertato e disconosciuto le promesse fatte a Salvini: è uscito dalla Lega e si sta costruendo un suo partito che rischia di diventare un problema per la coesione del centrodestra in vista delle Politiche del prossimo anno. Da qui l’idea: i leghsiti tutti i leghisti- sono convinti che con Matteo di nuovo al Viminale si risolleverebbero le sorti sia del governo, sia della Lega. Nessuna bocciatura per Matteo Piantedosi, ma lui viene visto come un tecnico. Con Salvini agli Interni, invece, nella sua qualità di ministro politico, tornerebbe quel decisionismo che tanto era piaciuto agli italiani.