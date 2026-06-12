Sondaggio Emg Acqua, controsorpasso del centrodestra sul campo largo

Dopo settimane complicate, segnate dalle tensioni politiche e dai contraccolpi legati al Referendum Giustizia, il Campo largo progressista non riesce a dare quella spallata al governo che sperava, anzi, cala e perde terreno dalla maggioranza guidata da Giorgia Meloni. A dare ossigeno alla maggioranza contribuisce anche l’esito delle ultime Elezioni Amministrative, che si riflette nei nuovi sondaggi politici. I dati dell’ultimo sondaggio Emg Acqua per la Rai fotografano un’inversione di tendenza con il Centrodestra che sale al 45,4%, con una crescita dello 0,7%, e torna davanti al Campo largo progressista, fermo al 44,7% dopo una flessione dell’1%.
Nel Centrosinistra il PD si ferma al 20,9%, mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte si attesta a quota 12,9%. Alleanza Verdi e Sinistra è al 6,7%, davanti a Italia Viva al 2,9% e Più Europa all’1,7%. Azione di Carlo Calenda vale il 2,5%, mentre il partito di Luigi Marattin si colloca all’1,4%. Sorride Giorgia Meloni, il suo partito Fratelli d’Italia si conferma primo con il 27,1%, mentre Forza Italia e Lega viaggiano quasi appaiate all’8,6% e all’8,1%. Noi Moderati raggiunge l’1,6%. Un quadro che non considera l’eventuale contributo di Roberto Vannacci, accreditato fino al 4,1% su scala nazionale. Sul fronte della fiducia personale, Meloni risale al 42%, risultando la leader più apprezzata. Conte segue al 40%.
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Più staccata Elly Schlein, che precipita al 28%, appaiata a Matteo Salvini. Antonio Tajani è al 27%, mentre Roberto Vannacci cresce al 21%. In coda Matteo Renzi al 19% e Carlo Calenda al 17%. Sul tavolo, ora, c’è però il dossier più delicato: la riforma della legge elettorale. Le opposizioni accusano l’esecutivo di voler costruire una norma su misura per garantirsi la stabilità, superando il sistema dei collegi uninominali. Dal Centrodestra, invece, si insiste sul rischio di uno stallo istituzionale qualora restasse in vigore il Rosatellum bis, con la concreta possibilità di un Parlamento senza maggioranze chiare.