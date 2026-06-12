Sondaggio Emg Acqua, controsorpasso del centrodestra sul campo largo

Dopo settimane complicate, segnate dalle tensioni politiche e dai contraccolpi legati al Referendum Giustizia, il Campo largo progressista non riesce a dare quella spallata al governo che sperava, anzi, cala e perde terreno dalla maggioranza guidata da Giorgia Meloni. A dare ossigeno alla maggioranza contribuisce anche l’esito delle ultime Elezioni Amministrative, che si riflette nei nuovi sondaggi politici. I dati dell’ultimo sondaggio Emg Acqua per la Rai fotografano un’inversione di tendenza con il Centrodestra che sale al 45,4%, con una crescita dello 0,7%, e torna davanti al Campo largo progressista, fermo al 44,7% dopo una flessione dell’1%.

Nel Centrosinistra il PD si ferma al 20,9%, mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte si attesta a quota 12,9%. Alleanza Verdi e Sinistra è al 6,7%, davanti a Italia Viva al 2,9% e Più Europa all’1,7%. Azione di Carlo Calenda vale il 2,5%, mentre il partito di Luigi Marattin si colloca all’1,4%. Sorride Giorgia Meloni, il suo partito Fratelli d’Italia si conferma primo con il 27,1%, mentre Forza Italia e Lega viaggiano quasi appaiate all’8,6% e all’8,1%. Noi Moderati raggiunge l’1,6%. Un quadro che non considera l’eventuale contributo di Roberto Vannacci, accreditato fino al 4,1% su scala nazionale. Sul fronte della fiducia personale, Meloni risale al 42%, risultando la leader più apprezzata. Conte segue al 40%.