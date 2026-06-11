Jannik Sinner "troppo magro. E così...": Kim Clijsters spiazza tutti

"È forte, ma è anche molto magro. Quante riserve ha davvero?": Kim Clijsters, ex numero 1 del tennis, lo ha detto durante il suo podcast "Love All" a proposito del campione italiano in vetta al ranking Atp, Jannik Sinner. Quest'ultimo ha avuto un problema fisico che lo ha portato a una brutta sconfitta al Roland Garros. Qualcosa che, secondo la belga, potrebbe ricondursi alla sua struttura fisica. "È come se non avesse molta massa corporea in più - ha aggiunto l'ex tennista -. Quando sta un po' male, quante riserve reali ha? Quanta energia ha a disposizione per poter dire: ‘Ok, sono forte, posso continuare a lottare?'".

Secondo la belga, però, le difficoltà non sarebbero solo fisiche ma anche mentali: "Penso che l'aspetto mentale abbia un ruolo importante. E i problemi di salute potrebbero essere legati alla sua struttura fisica. Penso che con il tempo anche l'aspetto mentale, psicologico, abbia sicuramente avuto un ruolo importante".