Jannik Sinner "troppo magro. E così...": Kim Clijsters spiazza tutti

"È forte, ma è anche molto magro. Quante riserve ha davvero?": Kim Clijsters, ex numero 1 del tennis, lo ha detto durante il suo podcast "Love All" a proposito del campione italiano in vetta al ranking Atp, Jannik Sinner. Quest'ultimo ha avuto un problema fisico che lo ha portato a una brutta sconfitta al Roland Garros. Qualcosa che, secondo la belga, potrebbe ricondursi alla sua struttura fisica. "È come se non avesse molta massa corporea in più - ha aggiunto l'ex tennista -. Quando sta un po' male, quante riserve reali ha? Quanta energia ha a disposizione per poter dire: ‘Ok, sono forte, posso continuare a lottare?'".
Secondo la belga, però, le difficoltà non sarebbero solo fisiche ma anche mentali: "Penso che l'aspetto mentale abbia un ruolo importante. E i problemi di salute potrebbero essere legati alla sua struttura fisica. Penso che con il tempo anche l'aspetto mentale, psicologico, abbia sicuramente avuto un ruolo importante".
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Quando si è arreso a Cerundolo, Sinner aveva il match in pugno. Era avanti di due set a 5-1. Poi il crollo: un calo fisico. Qualcuno ha anche parlato di malore. Cerundolo ne ha approfittato vincendo diciotto game su venti e portando a casa la partita. Sinner, poi, ha parlato delle sue difficoltà in conferenza stampa: "Mi sentivo male, mi girava la testa, non avevo più energie, non mi riusciva niente. Ho provato a servire per il match ma non avevo molta energia, così ho lasciato scivolare via il 4° set. Il primo game del 5° set è stato molto buono, poi non sono riuscito a tenere duro e tutto ha iniziato a calare".