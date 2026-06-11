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Mondiali 2026, Messico-Sudafrica: al minuto 8 il primo clamoroso errore, un gol da ridere

giovedì 11 giugno 2026
Mondiali 2026, Messico-Sudafrica: al minuto 8 il primo clamoroso errore, un gol da ridere

1' di lettura

Minuto 8.23: prima partita del Mondiale di calcio, primo clamoroso errore e primo gol del torneo. A segnarlo è Julian Quinones, attaccante dei padroni di casa del Messico, che in uno stadio Azteca colmo all'inverosimile sblocca il match contro il Sudafrica con una rasoiata dal limite.

La cerimonia inaugurale, sulle note dell'inno Dai Dai cantato da Shakira, era appena terminata. La difesa sudafricana, però, evidentemente era rimasta ancora ai balli e ai frizzi e lazzi. Palla recuperata sulla trequarti, retropassaggio al portiere che invece di rinviare la gioca sul difensore centrale, davanti a lui. Il quale però cincischia, sbaglia il controllo e perde la palla sul pressing dei messicani. 

La palla finisce al bomber dell'Al-Qadsiah, squadra della Saudi Pro League (in Arabia faceva coppia con l'azzurro Retegui, oggi infortunato) che evita un altro difensore e colpisce implacabilmente. Beffa delle beffe, il pallone (calciato con grande potenza, va detto) passa persino sotto le gambe del portiere e si infila in rete centralmente. Comprensibili scene di giubilo sugli spalti e festa grande anche in panchina. No, il Mondiale per i messicani non poteva proprio cominciare meglio. Per il Sudafrica, invece, roba da Mai dire gol.

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