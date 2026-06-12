Schlein, il sondaggio dice: "è finita". Pd a un passo dalla soglia psicologica

"Elly Schlein ha fatto un gran lavoro, il Partito democratico era al 17%, lei lo ha fatto crescere e l'ha tenuto insieme". Quelle di Giuseppe Conte, ospite qualche sera fa di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, rischiano di passare come "le ultime parole famose" in un campo largo in cui gli equilibri stanno velocemente cambiando. In maniera radicale.
Il Pd, che dopo la vittoria del No al referendum sulla giustizia per qualche settimana si è persino illuso di concludere la spallata (mai arrivata) al governo di Giorgia Meloni con tanto di "remuntada" e sorpasso su Fratelli d'Italia, sta ora facendo i conti con la dura realtà dei sondaggi.
Sondaggio Mentana: FdI sale ancora e il Pd crolla. Vannacci non si ferma. Tutte le cifreLunedì 8 giugno. E come ogni lunedì è tempo di sondaggi. O meglio, è tempo del sondaggio pro...
Dopo la tornata amministrativa finita con un sostanziale pareggio, la segretaria dem ha dovuto incassare un addio scontato, forse, ma non meno doloroso: quello di Pina Picierno, eurodeputata e vicepresidente del Parlamento Ue, una delle voci più forti dell'ala riformista interna. E forse, a giudicare dal sondaggio dell'Istituto Noto per Porta a porta sulle intenzioni di voto degli italiani, l'effetto Picierno (che si aggiunte all'effetto Marianna Madia, altra vip fuoriuscita in polemica con la leader) qualche peso incomincia ad averlo.
Altro che sorpasso a FdI, appunto: il Pd si avvicina pericolosamente alla soglia psicologica del 20%, mentre FdI veleggia tranquillamente a quasi 10 punti sopra. Fratelli d'Italia è infatti stabile rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 20 maggio e si attesta al 29,5%, seguito dal Pd al 20,5% che perde un punto percentuale (-1%). Il Movimento 5 stelle, che si attesta al 13%, è stabile. Anche Forza Italia e Lega restano al 7%. Alleanza verdi e sinistra è al 5,5% come nella scorsa rilevazione, Futuro Nazionale (Vannacci) è al 4,5% e sale di mezzo punto (+0,5%). Azione al 2,5% guadagna mezzo punto (+0,5%) mentre Italia viva al 2% lo perde (-0,5%). Noi moderati è all'1,5% stabile come +Europa all'1% e il Partito Liberaldemocratico anch'esso all'1%. In generale, il centrodestra, comprese le altre liste (+1%), è al 46% stabile, mentre il campo largo, più gli altri (+2%), è al 44% in calo di un punto e mezzo (-1,5%). La stima dell'affluenza si attesta al 61% (+1% rispetto allo scorso 20 maggio).
Dov'è è arrivato il centrodestra senza Vannacci: un sondaggio clamorosoSecondo l’ultimo sondaggio EMG del 5 giugno 2026, pubblicato da Bidimedia, il centrodestra torna in vantaggio e si...
La fotografia di Noto è forse più drastica di quella degli altri istituti, infatti nella Supermedia i numeri cambiano leggermente, anche se viene pienamente confermato il trend negativo dei democratici: FdI è al 28,3% (-0,1) il Pd al 21,4% (-0,8), il M5s al 12,9% (+0,6), Forza Italia all'8% (-0,2), la Lega al 6,7% (-0,3), Verdi/Sinistra al 6,5% (stabile), Futuro Nazionale al 4,4% (+0,4), Azione al 2,9% (-0,1), Italia Viva al 2,4% (-0,1), +Europa all'1,4% (stabile), Noi Moderati all'1,2% (-0,1).