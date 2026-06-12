Schlein, il sondaggio dice: "è finita". Pd a un passo dalla soglia psicologica

"Elly Schlein ha fatto un gran lavoro, il Partito democratico era al 17%, lei lo ha fatto crescere e l'ha tenuto insieme". Quelle di Giuseppe Conte, ospite qualche sera fa di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, rischiano di passare come "le ultime parole famose" in un campo largo in cui gli equilibri stanno velocemente cambiando. In maniera radicale.

Il Pd, che dopo la vittoria del No al referendum sulla giustizia per qualche settimana si è persino illuso di concludere la spallata (mai arrivata) al governo di Giorgia Meloni con tanto di "remuntada" e sorpasso su Fratelli d'Italia, sta ora facendo i conti con la dura realtà dei sondaggi.