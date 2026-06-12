Galeazzo Bignami sbertuccia Pd e M5s in aula: "Segnatevi la data del 4 settembre"

Scintille in Aula tra Fratelli d'Italia e il Movimento 5 Stelle nell'ultimo intervento in dichiarazione di voto sulle risoluzioni sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue del 18 e 19 giugno.
La seduta si surriscalda subito all'inizio quando Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI a Montecitorio, citando il caso delle parole del pentastellato Francesco Silvestri sulle "ginocchiere" indossate dalla premier attacca il "doppiopesismo" della sinistra che "a parti inverse avrebbe fatto un pandemonio".
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Poi critiche sulla patrimoniale e un crescendo dello scontro sulla commissione Covid. Dai banchi di M5s partono le contestazioni, Giuseppe Conte, che si era assentato per qualche minuto rientra in Aula e i botta e risposta tra i banchi continuano. "Conte minaccia querele - va avanti Bignami -, io capisco tutto ma la democratica sinistra impedisce di parlare".
Poi mentre il vice-presidente di turno Sergio Costa spiega di aver bloccato il suo intervento torna all'attacco: "Mi ha anche tolto la voce, il che dimostra come in questo stato 'totalitario' in cui non è consentito di parlare si tolga la voce solo alla maggioranza e a Fratelli d'Italia".
Alla fine i deputati di FdI sono tutti in piedi e applaudono quando il capogruppo conclude il suo intervento: "Per l'ennesima volta votate diverso tra di voi ma vi dico una cosa: segnatevi la data del 4 settembre 2026 perché accadranno due cose, ci sarà il governo più lungo della storia della Repubblica, il governo di Giorgia Meloni e l'opposizione più lunga e siete voi".