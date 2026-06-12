Galeazzo Bignami sbertuccia Pd e M5s in aula: "Segnatevi la data del 4 settembre"

Scintille in Aula tra Fratelli d'Italia e il Movimento 5 Stelle nell'ultimo intervento in dichiarazione di voto sulle risoluzioni sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue del 18 e 19 giugno.

"Quello che la gran parte degli analisti non vuole capire è che la politica non è aritmetica. Tra un ...

Poi critiche sulla patrimoniale e un crescendo dello scontro sulla commissione Covid . Dai banchi di M5s partono le contestazioni, Giuseppe Conte , che si era assentato per qualche minuto rientra in Aula e i botta e risposta tra i banchi continuano. "Conte minaccia querele - va avanti Bignami -, io capisco tutto ma la democratica sinistra impedisce di parlare".

Poi mentre il vice-presidente di turno Sergio Costa spiega di aver bloccato il suo intervento torna all'attacco: "Mi ha anche tolto la voce, il che dimostra come in questo stato 'totalitario' in cui non è consentito di parlare si tolga la voce solo alla maggioranza e a Fratelli d'Italia".

Alla fine i deputati di FdI sono tutti in piedi e applaudono quando il capogruppo conclude il suo intervento: "Per l'ennesima volta votate diverso tra di voi ma vi dico una cosa: segnatevi la data del 4 settembre 2026 perché accadranno due cose, ci sarà il governo più lungo della storia della Repubblica, il governo di Giorgia Meloni e l'opposizione più lunga e siete voi".