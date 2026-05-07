Chiesa chiusa "causa Alpini": lo sfregio di Don Paolo Farinella

"Causa Alpini, San Torpete è costretto a chiudere domenica". Lascia sorpresi la scritta apparsa fuori dalla chiesa di San Torpete, in Piazza San Giorgio a Genova. Sul portone d'ingresso è apparso l'annuncio del parroco, Don Paolo Farinella: "Questa chiesa non ha territorio e nemmeno parrocchiani. Chi la frequenta viene da tutta Genova e anche da fuori, con mezzi pubblici propri o treni. Ne consegue che causa alpini, San Torpete è costretto a chiudere domenica".

La decisione ha già suscitato diverse polemiche, tanto che sotto il foglietto con l'annuncio è stata vergata la scritta "prete schifoso vergognati". In città è previsto l'arrivo di circa 400mila persone tra penne nere e accompagnatori. Un afflusso che ha portato a un imponente piano di sicurezza e gestione della città con modifiche alla viabilità, chiusure di scuole, strade, parchi. Sempre nei carruggi sono apparsi altri volantini, da giorni, contro l'adunata nazionale. In uno di questi è scritto "non c'è festa se c'è chi molesta", in un altro su sfondo rosa "non siete i benvenuti".

Don Farinella è molto conosciuto in città e non solo. Sempre dichiaratosi antifascista, con la sua parrocchia ha anche riconosciuto la Palestina parlando apertamente di genocidio e a marzo si è schierato apertamente per il no al referendum sulla riforma della giustizia.