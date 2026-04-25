25 aprile, "saponette mancate", blitz e bandiere strappate: trionfa l'odio pro Pal

Odio e violenza: questi gli ingredienti principali delle celebrazioni che si sono tenute in varie città d'Italia per l'81esimo anniversario del 25 aprile. Tra attacchi, insulti, bandiere bruciate e persone allontanate, di questa festa non resta che l'amarezza. "Il 25 aprile è morto oggi", ha riassunto in poche parole l'ex deputata del Pd Paola Concia, riferendosi a tutto quello che è accaduto nelle piazze e che ha macchiato inevitabilmente la Liberazione.

A dare il via al piano "infanghiamo il 25 aprile" sono stati gli attivisti di Extinction Rebellion a Torino. Questi ultimi hanno coperto con un telo nero le statue raffiguranti Giulio Cesare e Augusto nella zona della Porta Palatina. "Furono donate alla città da Mussolini nel 1935", hanno poi spiegato. In mano alle statue invece è stato infilato un papavero rosso "simbolo della resistenza partigiana" e alla base è stato posato un cartello con la scritta "ripudiare il fascismo, difendere la Terra".