Opern Arms, la clamorosa risposta del popolo della Lega alle toghe di Palermo

La più clamorosa risposta politica ai magistrati della Procura di Palermo che hanno deciso di ricorrere direttamente in Cassazione contro l'assoluzione in primo grado di Matteo Salvini nel processo Open Arms arriva dal popolo della Lega. "Un migliaio di iscrizioni in più" al partito guidato dal vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture si sono registrati negli ultimi giorni insieme a "un incremento di prenotazioni per la tradizionale manifestazione di Pontida del 21 settembre, che ora hanno toccato quota 10mila". A farl sapere è una nota ufficiale del Carroccio, che sottolinea: "Sono gli effetti dell’iniziativa della Procura di Palermo sul caso Open Arms: nonostante la piena assoluzione di Matteo Salvini i pm insistono". Dal centrodestra non manca il sostegno a Salvini. "Un ricorso in Cassazione dopo che due tribunali hanno detto che Salvini era innocente... che era un lavoro giusto ed equo di quella che era la politica che noi abbiamo messo in campo. Questo è un governo che sta facendo tanto, anche con senso di responsabilità, visto che talune figure servono. Noi abbiamo messo a disposizione 500mila posti lavoro a stranieri: non siamo un governo che è razzista ma un governo che vuole affrontare il problema immigrazione con un'immigrazione che si confronti sul matching tra domanda e offerta di lavoro", sottolinea il vicesegretario della Lega e sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon rispondendo al direttore dell'Adnkronos Davide Desario alla XVI edizione di Ponza d'Autore.

"Nessuno vuole lo scontro - puntualizza Antonio Tajani, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, in una intervista al Corriere della Sera -. La riforma della giustizia del centrodestra è semplicemente uno dei pilastri della storia di Forza Italia. In breve: giustizia al servizio dei cittadini. Credo che i magistrati non abbiano motivi di preoccupazione. La riforma - spiega - mette sullo stesso piano l'accusa e la difesa ed esalta il ruolo del giudice terzo. E sulla separazione delle carriere anche Giovanni Falcone riteneva che chi accusa non debba essere collega di chi giudica. E il tentativo di abolizione delle correnti che governavano il Csm è sacrosanto". Tajani ricorda poi di essere figlio di un militare ma che "in famiglia, nessuno di noi ha mai saputo che cosa votasse mio padre. Chi ha incarichi al servizio della collettività dovrebbe astenersi dal manifestare le proprie opinioni politiche". In relazione al caso Open Arms Forza Italia pensa che dopo un'assoluzione le Procure non dovrebbero poter impugnare una sentenza, ipotesi già bocciata per incostituzionalità: "Quella sentenza ha bocciato l'inappellabilità perché si trattava di un testo che non poneva dei limiti. Ma già oggi, per i reati fino a quattro anni, la prima sentenza non è impugnabile. Noi pensiamo che questa norma possa essere estesa a più reati, esclusi quelli che creano allarme sociale".

