Fatto Quotidiano, la grande bufala del bimbo che muore di fame a Gaza: è in Italia da giugno

A firmare il pezzo è Aya Ashour, collaboratrice del quotidiano lei stessa evacuata- anzi, “esfiltrata” - da Gaza grazie all’opera della nostra diplomazia e ora ricercatrice presso l’università per stranieri di Siena, l’ateneo diretto da Tomaso Montanari, anche lui firma del quotidiano di Marco Travaglio e ben felice di accogliere l’avvocato palestinese qualche settimana fa: «Darà voce alla causa palestinese». Detto, fatto: ecco l’articolo del 25 luglio nel quale il caso di Osama è utilizzato per avvalorare la “narrazione” secondo cui il governo Netanyahu starebbe affamando volontariamente i gazawi (bimbi inclusi).

Peccato che il piccolo Osama, come riscontrabile attraverso fonti aperte sul web e confermato dalla Farnesina, dal 10 giugno non si trovi più all’ospedale di Khan Younis. Ma, presumibilmente dal giorno successivo, in Italia, dove è in cura presso una nostra struttura sanitaria dalla quale sta ricevendo, oltre a cibo e medicine, soprattutto le cure adeguate per la sua patologia. La magrezza di Osama, infatti, era dovuta in gran parte alla fibrosi cistica di cui il piccolo soffre da prima dell’inizio della guerra tra Hamas e Israele, dopo le stragi islamiche del 7 Ottobre. In un articolo uscito su aljazeera.com lo scorso 3 maggio, era pubblicata una foto del bambino scattata due giorni prima a corredo della quale la madre spiegava come le condizioni del figlio fossero «peggiorate» dopo l’inizio delle ostilità a causa della «mancanza di carne, pesce e compresse enzimatiche» che dovrebbero aiutarlo a digerire il cibo. Un chiaro riferimento alla patologia sofferta dal bimbo. Dal giorno del suo arrivo in Italia - circostanza che il Fatto ha ammesso, smentendo i suoi articoli precedenti, solo ieri («siamo felici che poi a giugno il piccolo Osama sia stato evacuato in Italia») in un box a pagina 2 - le condizioni del bambino sono fortunatamente migliorate. E la testimonianza è arrivata, pochi giorni fa, da fonti palestinesi.