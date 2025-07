Carla Zambelli, arrestata a Roma la deputata brasiliana: la grave accusa

E' stata arrestata a Roma Carla Zambelli, la deputata brasiliana di origini italiane ricercata dall'Interpol per una condanna a dieci anni di carcere in Brasile. La parlamentare, membro del partito dell'ex presidente Jair Bolsonaro, ha la cittadinanza italiana. La deputata federale in congedo è stata è stata condannata dalla Corte Suprema Federale (STF) a 10 anni di carcere per essersi infiltrata nei sistemi del Consiglio Nazionale di Giustizia (CNJ) e aver inserito documenti falsi. Nelle scorse settimane la vicenda era arrivata alla Camera, con il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli che aveva interrogato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al question time.

La Corte suprema brasiliana ne aveva richiesto l'estradizione lo scorso giugno ma almeno secondo quanto riporta il sito del quotidiano Folha de São Paulo Zambelli non dovrebbe tornare immediatamente nel suo paese. La giustizia italiana dovrà infatti prima esaminare la richiesta del Brasile e decidere se questa soddisfa i requisiti dei trattati firmati tra i due paesi. La richiesta di estradizione brasiliana è stata fatta dal giudice della Corte suprema brasiliana, Alexandre de Moraes, che ha disposto la detenzione definitiva di Zambelli, oltre alla perdita del mandato parlamentare, impegnandosi tuttavia a non sottoporre la parlamentare a condizioni degradanti nel paese sudamericano, riporta la giornalista Mônica Bergamo della Folha de São Paulo.