Romario, quattro fidanzate in poche settimane: a 60 anni sconvolge il Brasile

Romario, forte in campo ma anche fuori. L’ex attaccante brasiliano, oggi sessantenne, è finito sui principali quotidiani di gossip locale per la fine della relazione con Tiffany Barcelos, studentessa di odontoiatria molto più giovane di lui. Secondo quanto riportato dai media, la rottura sarebbe avvenuta dopo il sospetto di un tradimento con Barbara Cavalcanti, amica della stessa Tiffany.

Quello che avrebbe fatto nascere dubbi nella donna sarebbero state alcune fotografie scattate durante un soggiorno a Fernando de Noronha, una delle mete turistiche più famose del Brasile. In queste immagini Romario appare accanto a Barbara in atteggiamenti giudicati troppo confidenziali, e la vicenda avrebbe spinto Tiffany a interrompere il rapporto dopo circa tre mesi.

Romario e Barcelos si erano fatti notare soprattutto durante il Carnevale di Rio de Janeiro, fotografati insieme per le strade della città. Nei mesi successivi, viaggi, apparizioni pubbliche e messaggi affettuosi sui social avevano alimentato l’interesse dei media e dei fan attorno alla loro relazione. Né Romario né Tiffany hanno al momento commentato pubblicamente la separazione, ma alcuni segnali online, come la fine dei follow reciproci e la rimozione di commenti affettuosi, sono stati letti come conferma della rottura.

Quel che è certo è che Romario non passa inosservato per le sue vicende amorose. Prima di Tiffany Barcelos, era stato legato ad Alicya Gomes, un’altra giovane studentessa, e in passato era riapparso in pubblico con l’ex compagna Bruna Machado. Sul piano sportivo, Romario rimane una leggenda del calcio: protagonista del successo del Brasile ai Mondiali del 1994, segnò cinque reti decisive e trascinò la Seleção alla vittoria in finale contro l’Italia. Dopo il ritiro dal calcio giocato, ha intrapreso la carriera politica e oggi ricopre il ruolo di senatore, impegnandosi in particolare in temi legati allo sport e alle politiche sociali.