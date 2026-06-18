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Migranti, FdI contro la M5s Bevilacqua: "Smentita dai numeri e anche da La7"

giovedì 18 giugno 2026
Migranti, FdI contro la M5s Bevilacqua: "Smentita dai numeri e anche da La7"

2' di lettura

Figuraccia per Dolores Bevilacqua. L'esponente del Movimento 5 Stelle è protagonista di un rovinoso scivolone in onda su Tagadà su La7. Dall'altra parte Nicola Procaccini. "Giorgia Meloni sta subendo, ammantando di propaganda quello che i dati di fatto smentiscono. Abbiamo avuto 300.000 migranti dall’inizio del governo Meloni; abbiamo avuto il numero di rimpatri più basso degli ultimi 14 anni", esordisce la grillina mentre il co-presidente del gruppo ECR al Parlamento Europeo trattiene a stento le risate. "Ma perché deve dire delle cose false così?", interviene Procaccini con i conduttore che a quel punto chiedendo la slide dei dati ufficiali sui rimpatri alla regia. Risultato? La senatrice smentita in tempo record. 

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E ore dopo arriva anche l'affondo social. Procaccini, postando il filmato della gaffe della Bevilacqua, tuona: "Quando gli esponenti del Movimento 5 Stelle vengono smentiti anche da La7, vuol dire che l’hanno sparata davvero troppo grossa". D'altronde che la linea del governo sia vincente lo dimostra anche l'ultima presa di posizione di Bruxelles. Il Parlamento europeo ha dato infatti il via libera al Regolamento rimpatri con 418 voti a favore, 218 contro e 30 astenuti.

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La riforma della politica Ue in materia di rimpatri, già concordata in via provvisoria tra Parlamento e Consiglio, prevede dunque nuovi obblighi di cooperazione per i cittadini di Paesi terzi destinatari di una decisione di rimpatrio e autorizza il trattenimento fino a 24 mesi, prorogabile in casi specifici. Le nuove regole rafforzano inoltre il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio tra i paesi Ue e la possibilità di utilizzare 'hub di rimpatrio' situati in paesi terzi al di fuori dell’Ue.

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