Migranti, FdI contro la M5s Bevilacqua: "Smentita dai numeri e anche da La7"

Figuraccia per Dolores Bevilacqua. L'esponente del Movimento 5 Stelle è protagonista di un rovinoso scivolone in onda su Tagadà su La7. Dall'altra parte Nicola Procaccini. "Giorgia Meloni sta subendo, ammantando di propaganda quello che i dati di fatto smentiscono. Abbiamo avuto 300.000 migranti dall’inizio del governo Meloni; abbiamo avuto il numero di rimpatri più basso degli ultimi 14 anni", esordisce la grillina mentre il co-presidente del gruppo ECR al Parlamento Europeo trattiene a stento le risate. "Ma perché deve dire delle cose false così?", interviene Procaccini con i conduttore che a quel punto chiedendo la slide dei dati ufficiali sui rimpatri alla regia. Risultato? La senatrice smentita in tempo record.