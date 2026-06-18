Ibrahimovic fa infuriare i tifosi del Milan: "Mi pagano un sacco di soldi"

Zlatan Ibrahimovic continua a essere protagonista anche lontano dal campo. Negli Stati Uniti l'ex attaccante svedese è diventato uno dei volti più riconoscibili del Mondiale, dividendosi tra il ruolo di opinionista televisivo, campagne pubblicitarie e apparizioni nei principali programmi tv americani. Ma alcune sue dichiarazioni hanno fatto storcere il naso a una parte dei tifosi del Milan. Ibra è infatti uno dei commentatori di Fox Sports per il torneo e, fedele al personaggio costruito negli anni, non ha rinunciato alle sue classiche provocazioni. “Gli altri seguono un copione, io sono lì solo per essere me stesso, vogliono Zlatan, gli porterò Zlatan”, ha detto presentandosi al pubblico americano.

Negli ultimi giorni è apparso praticamente ovunque: dagli spot pubblicitari alle trasmissioni televisive, passando per il Jimmy Kimmel Live e diversi eventi mondani. Un'esposizione mediatica che conferma quanto il suo personaggio continui a funzionare anche dopo il ritiro. A far discutere, però, sono state soprattutto alcune battute pronunciate durante la sua esperienza televisiva. Alla domanda su chi sia il migliore tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic ha risposto nel suo stile: “Chi è meglio tra Messi e Ronaldo? Dico Zlatan” Poi la frase che ha acceso il dibattito tra i sostenitori rossoneri: “Quanto mi paga Fox per commentare le partite? Un sacco, davvero un sacco. Non lavoro gratis. Non sono caro, sono molto caro”.