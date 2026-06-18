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L'aria che tira, Parenzo infilza Ravetto: "Lei con Vannacci? I maligni dicono che..."

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giovedì 18 giugno 2026
L'aria che tira, Parenzo infilza Ravetto: "Lei con Vannacci? I maligni dicono che..."

2' di lettura

Il generale Roberto Vannacci e il vannaccismo sono al centro della discussione a L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo. Ospite della trasmissione Laura Ravetto, ex di Forza Italia e Lega, ora sotto la guida del leader di Futuro Nazionale. La neo vannacciana è stata oggetto di un siparietto preparato dal padrone di casa. Il conduttore, infatti, le ha regalato un ferro da stiro.

"Le ho portato se vuole un ferro da stiro, visto che...", ha detto. "Sa che cosa facciamo con questo? Daremo la piega giusta alla destra. Diamo una giusta piega alla destra di governo", la battuta efficace della Ravetto. "Il problema è se poi la bruciano la destra. Se si tiene troppo sopra poi brucia", si è inserita Maria Elena Boschi. 

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Il conduttore, poi, si è ricordato di essere su La7. E che regalare un ferro da stiro a una donna potrebbe essere interpretato come un'offesa al mondo femminile. Insomma, patriarcato e maschilismo. "Anche gli uomini stirano che poi se ci sono polemiche... non gliel'ho dato perché è donna. Gliel'ho dato perché lei ha usato questa metafora all'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, che è diventato il claime del vannaccismo 4.0", si è giustificato David Parenzo.

Poi una provocazione lanciata da Parenzo: "Lei difendeva le politiche sui migranti. I maligni dicono che la Lega non voleva ricandidarla allora lei è passata a Vannacci". "Che non mi volessero ricandidare lo dovrebbe dire Salvini e non altri... io sono passata a Futuro Nazionale perché credo nel progetto - ha risposto al Ravetto -. Non certo perché c'erano candidature o ricandidature"

L'aria che tira: il siparietto tra Parenzo e Ravetto
 

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