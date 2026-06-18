L'aria che tira, Parenzo infilza Ravetto: "Lei con Vannacci? I maligni dicono che..."

" Le ho portato se vuole un ferro da stiro , visto che...", ha detto. "Sa che cosa facciamo con questo? Daremo la piega giusta alla destra . Diamo una giusta piega alla destra di governo", la battuta efficace della Ravetto. "Il problema è se poi la bruciano la destra. Se si tiene troppo sopra poi brucia", si è inserita Maria Elena Boschi.

Il generale Roberto Vannacci e il vannaccismo sono al centro della discussione a L'aria che tira , il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo . Ospite della trasmissione Laura Ravetto , ex di Forza Italia e Lega, ora sotto la guida del leader di Futuro Nazionale. La neo vannacciana è stata oggetto di un siparietto preparato dal padrone di casa. Il conduttore, infatti, le ha regalato un ferro da stiro.

Il conduttore, poi, si è ricordato di essere su La7. E che regalare un ferro da stiro a una donna potrebbe essere interpretato come un'offesa al mondo femminile. Insomma, patriarcato e maschilismo. "Anche gli uomini stirano che poi se ci sono polemiche... non gliel'ho dato perché è donna. Gliel'ho dato perché lei ha usato questa metafora all'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, che è diventato il claime del vannaccismo 4.0", si è giustificato David Parenzo.

Poi una provocazione lanciata da Parenzo: "Lei difendeva le politiche sui migranti. I maligni dicono che la Lega non voleva ricandidarla allora lei è passata a Vannacci". "Che non mi volessero ricandidare lo dovrebbe dire Salvini e non altri... io sono passata a Futuro Nazionale perché credo nel progetto - ha risposto al Ravetto -. Non certo perché c'erano candidature o ricandidature"