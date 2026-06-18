Simonetta Matone scatenata: "Vannacci? Parole luride. Zaia vuole fot*** SalvinI"

Cannoneggia, Simonetta Matone. Contro il generale Roberto Vannacci ma pure contro mezza Lega, con in testa Luca Zaia. L'ex magistrata, oggi deputata di spicco del Carroccio, si sfoga sulle pagine del Foglio e le sue dichiarazioni sono telluriche.
Si parte dalle tensioni dentro il suo partito: "Cosa vuole Zaia? Fottere Salvini. Il suo obiettivo è fotterlo. Non lo dico io, me lo hanno detto ex leghisti veneti". Si parte col botto. A non andarle giù è un possibile spostamento del baricentro politico leghista, di nuovo verso Nord. In quel caso "io me ne vado. Come posso spiegare ai miei elettori del Lazio che c'è una Lega che parla male dell'altra? Io non mi faccio prendere a sputi. Se non servo, torno a casa o trovo un altro partito".
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E occhio a perdere per strada i "leghisti del Sud": "Sono parlamentari che hanno i loro voti. Simona Loizzo è una primaria che opera nella sanità da anni. Nicola Ottaviani è un cassazionista di valore e Anastasio Carrà, eletto in Sicilia, è un maresciallo che si è battuto per la Lega, un deputato che ha dietro oltre venti comuni che lo seguono". Il 4 e 5 luglio la Lega si ritrova a Treviso: "Farmi sputare dai veneti? Non scherziamo. A Treviso ci vado se è un evento di pace e non di divisione. O così o me ne vado. Adieu".
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Assai poco garbati anche i giudizi sul generale Vannacci, campione di preferenze con la Lega alle Europee del 2024 ma che da qualche mese si è messo in proprio, con Futuro nazionale.
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"Usa parole luride", attacca Matone. "Io parlo in francese con Nordio, non ascolto quelle parole becere". E sostiene che farlo entrare a suo tempo nella Lega "è stato un errore". I sondaggi, però, potrebbero non essere veritieri: "Per me è oltre il 5,3% e non perché mi piace o ci piace, ma perché c'è un elettorato, che anche dal M5s, guarda a lui, un elettorato che ascolta parole base e crede a quelle parole".