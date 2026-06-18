Simonetta Matone scatenata: "Vannacci? Parole luride. Zaia vuole fot*** SalvinI"

Si parte dalle tensioni dentro il suo partito: "Cosa vuole Zaia? Fottere Salvini . Il suo obiettivo è fotterlo. Non lo dico io, me lo hanno detto ex leghisti veneti". Si parte col botto. A non andarle giù è un possibile spostamento del baricentro politico leghista, di nuovo verso Nord. In quel caso " io me ne vado . Come posso spiegare ai miei elettori del Lazio che c'è una Lega che parla male dell'altra? Io non mi faccio prendere a sputi. Se non servo, torno a casa o trovo un altro partito".

E occhio a perdere per strada i "leghisti del Sud": "Sono parlamentari che hanno i loro voti. Simona Loizzo è una primaria che opera nella sanità da anni. Nicola Ottaviani è un cassazionista di valore e Anastasio Carrà, eletto in Sicilia, è un maresciallo che si è battuto per la Lega, un deputato che ha dietro oltre venti comuni che lo seguono". Il 4 e 5 luglio la Lega si ritrova a Treviso: "Farmi sputare dai veneti? Non scherziamo. A Treviso ci vado se è un evento di pace e non di divisione. O così o me ne vado. Adieu".