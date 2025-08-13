Naufragio Lampedusa, Meloni: "Inumano cinismo", sinistra muta

"Quando si consuma una tragedia come quella di oggi, con la morte di decine di persone nelle acque del Mediterraneo, sorge in tutti noi un forte sentimento di sgomento e compassione": la premier Giorgia Meloni lo ha scritto in un post su X riferendosi al naufragio al largo di Lampedusa in cui sono morte 26 persone. "E ci troviamo a misurare l'inumano cinismo con cui i trafficanti di esseri umani organizzano questi loschi viaggi - ha proseguito la presidente del Consiglio -. Insieme al profondo cordoglio per le vittime, alla pietà per quanti hanno perso la vita, rinnoviamo pertanto l'impegno a contrastare questi trafficanti senza scrupoli nell'unico modo possibile: prevenire le partenze irregolari, gestire i flussi migratori".
Secondo Meloni, "che la tragedia di oggi sia avvenuta nonostante un dispositivo internazionale pronto e operativo ci avverte, infatti, che il doveroso intervento di soccorso non è una misura sufficiente e, soprattutto, non risolve le cause del drammatico problema".
Nelle scorse ore, invece, alcuni esponenti di sinistra si sono affrettati a puntare il dito contro il governo Meloni per quanto successo. Il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, per esempio, ha dichiarato: "Questa sera quando tornate a casa evitate di guardarvi allo specchio ed evitate di giocare con i vostri bambini. Perché anche i morti di oggi al largo di Lampedusa sono sulla vostra coscienza". Mentre il collega dei Verdi Angelo Bonelli: "Il governo Meloni, con leggi ingiuste e disumane, ostacola le operazioni di ricerca e soccorso in mare, sequestra le navi e persino gli aerei delle Ong, impedendo a chi salva vite di intervenire tempestivamente. Negare il soccorso significa condannare a morte".
