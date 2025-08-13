Libero logo
TrumpPutin
Almasri
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Naufragio Lampedusa, "evitate di guardarvi allo specchio": sinistra sciacalla

mercoledì 13 agosto 2025
Naufragio Lampedusa, "evitate di guardarvi allo specchio": sinistra sciacalla

2' di lettura

"Continuate pure a non organizzare un servizio delle Istituzioni europee e italiane di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. Continuate pure a criminalizzare le Ong che salvano gli esseri umani, e continuate pure a mandare le loro imbarcazioni a sbarcare i naufraghi salvati nei porti più lontani possibile. Continuate pure a proteggere e a foraggiare i trafficanti libici. Continuate pure a pavoneggiarvi di statistiche fasulle sull'aver impedito sbarchi di migranti. Continuate pure a fare tutto questo, voi del governo Meloni, ma questa sera quando tornate a casa evitate di guardarvi allo specchio ed evitate di giocare con i vostri bambini. Perché anche i morti di oggi al largo di Lampedusa sono sulla vostra coscienza": la polemica arriva da Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra, che ha commentato così il naufragio di due i barconi al largo di Lampedusa. Naufragio in cui sono morti 20 migranti, 61 i superstiti, giunti a terra a bordo delle motovedette. Il leader di Sinistra Italiana, insomma, usa la tragedia per attaccare il governo di Giorgia Meloni. 

E lo stesso fa Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi: "Queste tragedie non sono fatalità: sono il risultato di scelte politiche precise. Il governo Meloni, con leggi ingiuste e disumane, ostacola le operazioni di ricerca e soccorso in mare, sequestra le navi e persino gli aerei delle Ong, impedendo a chi salva vite di intervenire tempestivamente. Negare il soccorso significa condannare a morte. Serve abrogare subito queste norme e ripristinare un sistema di salvataggio rapido e coordinato, per evitare che il Mediterraneo continui a essere una tomba a cielo aperto". 

Lampedusa, si ribaltano due barchini di migranti: oltre 20 morti

Sarebbero due i barconi naufragati a largo di Lampedusa. Lo hanno raccontato alcuni dei 61 superstiti che sono giunti a ...

Al largo di Lampedusa Naufragio Lampedusa, Meloni: "Inumano cinismo", sinistra muta

Operazioni di recupero Lampedusa, si ribaltano due barchini di migranti: oltre 20 morti

Sempre peggio Giorgia Meloni, "è stata lei": la sinistra è rimasta all'asilo

tagnicola fratoianniavsangelo bonellilampedusaimmigrazione

Al largo di Lampedusa Naufragio Lampedusa, Meloni: "Inumano cinismo", sinistra muta

Operazioni di recupero Lampedusa, si ribaltano due barchini di migranti: oltre 20 morti

Sempre peggio Giorgia Meloni, "è stata lei": la sinistra è rimasta all'asilo

ti potrebbero interessare

1400x933

Naufragio Lampedusa, Meloni: "Inumano cinismo", sinistra muta

3072x2048

Lampedusa, si ribaltano due barchini di migranti: oltre 20 morti

3072x2048

Giorgia Meloni, "è stata lei": la sinistra è rimasta all'asilo

Daniele Capezzone
3072x2036

La sinistra ha perso il senso del ridicolo

Massimo Sanvito