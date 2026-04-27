"Fermata la nave Trotamar III": l'Ong finisce nei guai, scoppia il caso a Lampedusa

Scatta il fermo amministrativo della Trotamar III, nave della Ong tedesca CompassCollective, a Lampedusa. La conferma è arrivata dai diretti interessati: "Non conosciamo ancora i dettagli del fermo. Quanto durerà? A quanto ammonta la multa che dobbiamo pagare? Una cosa è certa: presenteremo ricorso. I nostri avvocati si stanno già occupando del caso e il nostro team sta lavorando per richiamare l'attenzione su questa ingiustizia a Lampedusa".

I fatti risalgono a mercoledì 22 aprile, quando alla barca a vela è stato impedito di lasciare il porto dopo lo sbarco di 18 persone tratte in salvo nella zona di ricerca e soccorso tunisina-maltese. "Erano senza giubbotti di salvataggio, su un'imbarcazione che si era già sgonfiata da un lato - aveva spiegato l'Ong dopo il soccorso -. Ci accusano di non aver comunicato con la Guardia costiera tunisina. L'Italia sta tentando di punirci per aver rispettato il diritto internazionale".