Albania, Sanchez copia Meloni? FdI smaschera la sinistra: "Per non perdere la faccia"

"Se per la sinistra la Spagna è il modello da seguire, per la Spagna sull’immigrazione il modello è l’Italia. Schlein e compagni taceranno per non perdere la faccia: riconoscerlo significherebbe ammettere il fallimento della loro propaganda sui centri in Albania": Fratelli d'Italia lo ha scritto in un post su Facebook smascherando di fatto la sinistra e la sua incapacità di riconoscere i meriti del governo sul fronte immigrazione, proprio come invece hanno fatto in Spagna.

Dietro al commento di FdI, la notizia secondo cui il Paese di Pedro Sanchez avrebbe deciso di imitare il modello Albania aprendo due centri di detenzione per migranti in Mauritania. Quest'ultima, infatti, con già un calo degli sbarchi del 60%, si sarebbe offerta alla Spagna per incassare altri fondi oltre ai 210 milioni già stanziati negli ultimi anni. E Sanchez ci starebbe pensando seriamente.

"Le politiche innovative del governo Meloni sui flussi migratori, a partire dai centri nei Paesi terzi, stanno diventando un modello europeo - ha dichiarato la deputata di FdI Elisabetta Gardini -. Persino il premier spagnolo Pedro Sánchez, punto di riferimento della sinistra italiana, sta valutando soluzioni analoghe con Mauritania e Marocco. Ancora una volta i fatti danno ragione al governo guidato da Giorgia Meloni. Per anni la sinistra ha attaccato Fratelli d’Italia parlando di misure disumane e inefficaci. Oggi la realtà è sotto gli occhi di tutti: quelle stesse soluzioni vengono adottate da governi progressisti. È la dimostrazione che servono pragmatismo e coraggio, non ideologia".