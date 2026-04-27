Fuori dal coro, l'89enne Benito minacciato e umiliato dagli immigrati abusivi: "Altri 5 anni..."

Storie dall’Italia di immigrati abusivi che aggirano le regole e rendono difficile la vita dei cittadini italiani onesti. L’ultima arriva da Villafranca di Verona ed è raccontata dal servizio di Viviana D'Introno per la trasmissione di approfondimento di Rete 4, condotta da Mario Giordano, Fuori dal Coro.

Il signor Benito, anziano di 87 anni, si è visto occupare da quasi un anno il terreno di sua proprietà, che ne circonda la casa in cui vive, da alcuni immigrati che non hanno alcuna intenzione di andarsene.

Uno di loro, il venticinquenne egiziano Nasr Mohamed Alì, intervistato dalla giornalista, non solo non arretra di un millimetro, ma, addirittura, minaccia: “Io sto qui altri cinque anni, va bene?!”. Il signor Benito accusa lui e gli altri di vivere nel suo terreno senza autorizzazione: “Mi hanno rubato la chiave, due me ne hanno rotte, le hanno tagliate per entrare”.

"Sto qui ancora 5 anni!"

Le parole di uno degli immigrati che occupano abusivamente l'immobile di Benito (87 anni) a Villafranca di Verona.



Il servizio completo di Viviana D'Introno a #Fuoridalcoro è disponibile su Mediaset Infinity pic.twitter.com/JjkxvPwEQR — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) April 26, 2026

Spiega la D’Introno: “Gli abusivi si sono allacciati in maniera illecita anche al suo contatore e poche settimane fa, quando ha chiesto loro di andarsene, la situazione è degenerata. L'egiziano abusivo lo ha aggredito, spingendolo giù per le scale e facendolo finire al pronto soccorso”.

Sempre la giornalista, poi, spiega le tappe della vicenda: “A settembre 2025 Benito denuncia alle autorità locali l'invasione di terreni ed edifici e le lesioni personali ricevute, ma nessuno si è mosso”. L’inviata di Fuori dal Coro chiede all’egiziano: “Per quale motivo stai occupando abusivamente?”. Il ragazzo dà spiegazioni assurde: “Il problema non sono io, dove dormo? Dove dormo?”. La D’Introno contesta: “Capito, ma mica può essere un problema del signor Benito, scusami. Siete violenti, minacciosi, aggressivi”.

Nonostante il signor Benito abbia denunciato più volte al Comune di Villafranca la cosa, nessuno ha fatto nulla. La D’Introno, allora, intervista anche il sindaco, Roberto Dall'Oca, che non appare confortante: "Siamo a conoscenza di tutte le situazioni che ci sono, quello che la legge ci consente di fare in questo momento lo stiamo facendo. Adesso non m'interessa spettacolarizzare tutto, se qualcuno ci darà le possibilità d'intervenire lo faremo, ci servono delle leggi adeguate”.