Fratelli d'Italia, "Conte guarda e impara". Come stroncano l'ex premier

"Conte, la povertà si combatte così: guarda e impara". Su X la pagina ufficiale di Fratelli d'Italia risponde per le rime a Giuseppe Conte, che sempre sui social aveva difeso a spada tratta Pasquale Tridico. L'ex presidente Inps (in quota Movimento 5 Stelle) è il nuovo candidato del centrosinistra (ristretto) alle regionali in Calabria. Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove, esponente di FdI, lo ha definito "uno dei padri dello scellerato reddito di cittadinanza, simbolo dell'assistenzialismo più nefasto". Il ritorno del sussidio, da molti definito "assegno ai fannulloni", è uno dei cavalli di battaglia dei 5 Stelle e sarà un tema dominante della prossima campagna elettorale calabrese. Da qui l'infervorata difesa di Conte: "'No a marchette ed elemosine', tuona il sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d'Italia, di cui non ricordiamo nessuna misura, ma solo una condanna per aver rivelato segreti d'ufficio, rischiando di compromettere sicurezza e lotta al crimine".

"Attacca il nostro Pasquale Tridico - ricorda l'ex premier -, che propone, oltre a misure di rilancio e investimenti, anche interventi contro la povertà, mentre con Meloni tocchiamo il record di poveri assoluti. Eh sì, perché dalle parti di Fratelli d'Italia c'è tolleranza zero nei confronti dei cittadini che non riescono neppure a fare la spesa, totale indifferenza per artigiani, commercianti e imprenditori soffocati da tasse e caro-energia, ma i soldi li trovano per l'aumento dei rimborsi per ministri e sottosegretari, per i regali alle banche (zero tasse sugli extraprofitti), per una montagna di miliardi da investire sulle armi".

Conte prosegue, sempre più fuori controllo: "Ormai abbiamo visto come agiscono: zitti zitti tengono inchiodata al governo la loro ministra sotto inchiesta per truffa sui fondi Covid, ma fanno la voce grossa quando si tratta di umiliare in tv padri di famiglia che hanno chiesto un sostegno momentaneo in un momento di difficoltà. Fratelli d'Italia e i giornali posseduti da parlamentari di maggioranza hanno scatenato una campagna contro Tridico, perché nel loro mondo al contrario chi si batte contro la povertà è il nemico pubblico numero uno. Noi siamo orgogliosi di aver salvato dalla povertà un milione di persone l'anno con il reddito di cittadinanza, come riconoscono relazioni che possono leggere comodamente al loro ministero del Lavoro. Noi ne siamo orgogliosi e lavoreremo sempre per restituire dignità a chi non ha speranza, per rendere ancora più efficienti le misure di sostegno al reddito e per potenziare le politiche attive del lavoro. Noi restiamo dalla parte giusta".

