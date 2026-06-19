Giorgia Meloni, il botto del premier: passa all'incasso sui social dopo il delirio di Trump

Altra giornata di scontro, furibondo, tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Oggi, venerdì 19 giugno, il presidente americano è stato sentito telefonicamente dalla redazione de L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo. Il tycoon ha attaccato la leader di fdI sostenendo che la premier gli avesse "implorato" di posare con lei per una foto. "Mi ha fatto pena", ha spiegato Trump.
Non si è fatta attendere la risposta di Giorgia Meloni, che sui social ha rispedito al mittente le accuse di The Donald: "Certe cose meritano una risposta immediata: le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita. Non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai".
Trump contro Meloni? Bonelli: "Vergogna e dimissioni". Fratoianni: "La conseguenza della subalternità"Certa sinistra si conferma anti-italiana anche nei momenti in cui sembra impossibile esserlo. Pochi minuti dopo le dichi...
Tutto il centrodestra si è compattato intorno a Giorgia Meloni e il governo. Alcuni leader del centrosinistra l'hanno difesa senza se e senza ma. Altri - come Ilaria Salis e Angelo Bonelli - hanno colto l'occasione per attaccarla ancora una volta. Intanto la leader di FdI, dopo lo scontro con Trump, ha fatto il botto sui social. Come ha registrato Arcadia mood, "il suo account Instagram continua a raccogliere questa attenzione digitale che si trasforma in una nuova crescita dei follower: nelle ultime 24 ore, infatti l'account è cresciuto di altri 100 mila nuovi follower".