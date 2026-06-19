Giorgia Meloni, il botto del premier: passa all'incasso sui social dopo il delirio di Trump

Altra giornata di scontro, furibondo, tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Oggi, venerdì 19 giugno, il presidente americano è stato sentito telefonicamente dalla redazione de L'aria che tira, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da David Parenzo. Il tycoon ha attaccato la leader di fdI sostenendo che la premier gli avesse "implorato" di posare con lei per una foto. "Mi ha fatto pena", ha spiegato Trump.

Non si è fatta attendere la risposta di Giorgia Meloni, che sui social ha rispedito al mittente le accuse di The Donald: "Certe cose meritano una risposta immediata: le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita. Non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai".