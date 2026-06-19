Leao, che umiliazione: nessuno lo vuole. Il Milan è in grossi guai

In casa Milan la nuova stagione parte con più domande che certezze. Il raduno è fissato per il 12 luglio, la tournée estiva è già programmata, ma attorno alla squadra il quadro resta incompleto. C’è Ruben Amorim, c’è una data da rispettare, ma manca tutto il resto: dirigenza, ruoli chiave, linee guida sul mercato. Le uniche figure realmente operative al momento restano quelle legate alla proprietà, con Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic al centro delle decisioni. Per il resto, il club è ancora in una fase di costruzione. E il tempo, come sottolineano anche ambienti vicini alla società, comincia a stringere.

La ricerca di un direttore tecnico e di un direttore sportivo continua senza esito. Anche il tentativo di riaprire contatti con l’Eintracht Francoforte per Krosche e Hardung non ha portato risultati. E pure altri profili sondati, come Thiago Pinto, oggi al Bournemouth, hanno declinato l’ipotesi di un ritorno in Italia. Nel frattempo — ricorda Il Giornale — resta sospesa la questione del nuovo amministratore delegato, figura chiave ancora assente dopo la fase di transizione che ha coinvolto Giorgio Furlani, chiamato a chiudere il bilancio prima del passaggio definitivo di consegne. Un vuoto che pesa, perché riguarda la guida complessiva del club.