Meloni-Trump, da Ricci il peggio del Pd: "Solidarietà alla premier, non alla leader"

Il capo della Casa Bianca ha detto al telefono con L'aria che tira, su La7, che la premier italiana gli ha "fatto pena" e che solo per quello ha accettato di parlare con lei, aggiungendo che Meloni lo ha "supplicato" di fare una foto insieme. Attacco sguaiato a cui la gran parte del Pd e delle opposizioni "ragionanti", hanno risposto nel modo più logico e corretto possibile: condannando Trump e difendendo Meloni. Certo, resta sempre enigmatico il lungo silenzio della segretaria dem Elly Schlein , al momento l'unica leader a non esporsi sulla questione. Non un bel segnale, anche se per una volta il Nazareno sembra procedere in autonomia.

"La solidarietà a Giorgia Meloni per le parole offensive rivolte alla Presidente del consiglio italiano dal Presidente Trump è piena e convinta - sottolinea il deputato dem ed ex ministro della difesa, Lorenzo Guerini -. Sarebbe nel contempo troppo facile ricordare il fallimento di chi ha scommesso sulla vittoria di Trump come un'opportunità per l'Italia vista l'assonanza ideologica. I fatti si sono incaricati di mostrare il contrario e questo è solo l'ultimo episodio. Credo che i trumpisti d'Italia, quelli secondo cui con Trump sarebbero finite le guerre o che con lui alla Casa Bianca si sarebbe costruito un ponte con l'Italia tra governi marcatamente caratterizzati a destra, abbiano da che riflettere. Certo è che le relazioni tra un'amministrazione americana e un governo italiano non hanno mai toccato punti così bassi, anche nei momenti più difficili. E questo è un dato che ci dovrebbe molto preoccupare".

"Meloni è entrata nel circolo dei premier Ue insultati da Trump - aggiunge Tatjana Rojc, segretaria della commissione Politiche Ue del Senato -, questa è una brutta storia e una lezione da imparare per capire che solo l'Europa è casa nostra e che va rinforzata. A prescindere da chi sta a Palazzo Chigi, quello di Trump è un modo di fare inaccettabile e si dovrebbe finalmente prendere atto che il presidente americano non fa distinzioni e stavolta è toccato all'Italia finire tra reietti europei che vengono 'avvisati' brutalmente. Il cumulo di errori fatti in Iran e in Israele sta mettendo in difficoltà la Casa Bianca e i contraccolpi si sentono".