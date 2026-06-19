Jannik Sinner, l'affondo di Dario Puppo: "Menzogne inquietanti sulla sua salute"

Troppe polpette avvelenate, troppe fake-news. Troppe falsità lungo il percorso che porta Jannik Sinner a Wimbledon, il tutto dopo il traumatico ritiro al Roland Garros, il malore che lo ha fermato contro Cerundolo. E su questo clima avvelenato ecco che dice la sua Dario Puppo, il tutto su Tennismania, programma in onda sul canale YouTube di OA Sport. Nel corso della trasmissione si è parlato in primis del possibile ritorno in scena delle sorelle Williams. Puppo ha espresso dubbi soprattutto sulle condizioni di Venus, ricordando come la situazione sia molto diversa rispetto al passato: "Venus ormai è una ex giocatrice. La sua idea (di Serena, ndr) era di giocare con Mboko, non con la sorella a Wimbledon. Serena ha detto che vuole che i figli la vedano in campo. Non so a che livello potrà essere dal punto di vista fisico. Ricordiamo che è classe 1981 e puntare fino a Los Angeles sarà complicato. Uno Slam? Forse l’unico possibile sarà Wimbledon".

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Un altro tema destinato a incidere sul torneo londinese riguarda le temperature. Le previsioni parlano infatti di un caldo anomalo anche per l'Inghilterra. "Si annuncia un caldo incredibile in tutta Europa, vedremo poi nella settimana successiva come andranno le cose. Penso però che sarà un Wimbledon rovente. Sembra che lunedì potrebbero esserci 38 gradi addirittura e vivremo in questo modo l’esordio di Sinner". Il ragazzo di San Candido resta naturalmente l'uomo più atteso sull'erba dell'All England Club. Negli ultimi giorni si è parlato molto degli accertamenti svolti al San Raffaele di Milano, tema sul quale Puppo ha invitato a mantenere equilibrio nelle valutazioni: "Paolo Bertolucci ha detto che gli esami erano previsti da tempo, anche senza quello che è successo a Parigi. Io non ho contatti con lo staff di Jannik a sua differenza, però vi invito a fare comunque riflessioni. Se Serena dice che il suo grande obiettivo è farsi vedere dai figli in campo, è più preoccupante la situazione della fake news sulla salute di Sinner. Jannik ultimamente quando perde lo fa con motivi un po’ fuori dal contesto del campo di gioco. A Parigi pensava che fosse qualcosa di simile a quanto avvenuto a Roma, ha chiesto al suo angolo di essere lasciato in pace". Insomma, dito puntato da parte di Puppo: basta illazioni, basta falsità sul numero 1 al mondo.

Jannik Sinner al matrimonio di Duplantis, la foto clamorosa: non si regge in piedi "Incredibilmente la foto è vera!". Qualcuno giura, altri insinuano dubbi e sospetti sull'Intelligen...